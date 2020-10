Ein mutmaßlicher Ladendieb hat versucht, mit einer präparierten Tasche bei Sinn in Menden Kleidung zu stehlen. Der Filialleiter kam dem angehenden Täter auf die Schliche. Es ist nicht der erste Fall dieser Art.

Die Tüte ist eigentlich mal für Bücher gedacht gewesen und sieht unscheinbar aus. „Ich habe diese rote Tasche am Ständer lehnen sehen“, sagt Filialleiter Uwe Ketelsen. Der 58-Jährige sagt ein wenig augenzwinkernd: „Ich komme aus der Generation RAF. Da kommt einem so etwas schon komisch vor.“

Tasche war präpariert, um die Sicherungsanlagen des Geschäfts auszutricksen

Beim genauen Hinsehen stellte sich der Verdacht als begründet heraus. Die Tasche war so präpariert, dass sie die Sicherungsanlagen des Geschäfts an der Hauptstraße hätte austricksen können. Auf eine genaue Beschreibung der Tricks sei an dieser Stelle verzichtet, um Nachahmer nicht noch zu motivieren. In der Tasche fand Ketelsen außerdem noch eine Zange, die dazu geeignet wäre, Schilder zu entfernen.

In der Tasche steckte auch eine Kneifzange, um Schilder zu durchtrennen. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Ketelsen entdeckte zur Tasche dann auch einen Verdächtigen. Nachweisen ließ sich aber keine Straftat. Soweit war es noch nicht gekommen. „Ich habe mündlich ein lebenslanges Hausverbot ausgesprochen.“ Der Verdächtige verzichtete dann immerhin auf die Rückgabe seiner Tasche und zog von dannen.

„Für Menden ist das schon außergewöhnlich“, sagt Ketelsen. Klar, gebe es auch hier immer wieder mal erfolgreiche Ladendiebstähle, vor denen aber kein Geschäftsinhaber zu 100 Prozent gefeit sei. So viel kriminelle Energie sei aber ungewöhnlich.

Ladendetektiv entdeckt in Bösperde Dieb mit Alkohol für 500 Euro in präparierter Tasche

Die Polizei hatte in der vergangenen Woche am Dienstag einen Ladendieb in einem Supermarkt an der Holzener Straße aufgegriffen. Dort hatte ein Ladendetektiv einen 17-Jährigen entdeckt, wie er hochwertige Spirituosen in einer ebenfalls präparierten Tasche versteckte. Als der Ladendetektiv den Dieb mit der Tasche ansprach, versuchte dieser zu fliehen. Anders als bei Sinn hatte der Täter in Bösperde die Tasche so präpariert, dass sie ein Geheimfach für das Diebesgut enthielt. Die doppelte Wand sollte die gestohlene Ware verdecken.

Das Diebesgut in Bösperde hatte einen Wert von fast 500 Euro. Die hinzugezogene Polizei konnte den Täter nur „dank einer russisch sprechenden Mitarbeiterin befragen“, hieß es. Bei der Identifizierung stellte sich heraus, dass der 17-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Erwischte vorläufig festgenommen.

Polizei warnt vor Taschendieben beim Einkaufen in Supermärkten

„Die Masche ist nicht neu“, sagt Polizeisprecher Dietmar Boronowski. Er rate aber Geschäftsinhabern in jedem Fall, die Polizei direkt hinzuzuziehen. „Wir müssen von solchen Vorfällen wissen.“ Gerade wenn eine Tasche sichergestellt werden konnte, diene eine solche Tasche letztlich sogar der Polizei als Schulungsmaterial, um weitere Straftaten zu verhindern. Auch eine Personenbeschreibung sei hilfreich für den Fall, dass ein mutmaßlicher Täter später noch an einem anderen Ort auftaucht.

Aktuell warnt die Polizei grundsätzlich auch vor Taschendieben in Geschäften und Supermärkten. In der vergangenen Woche häuften sich Anzeigen wegen solcher Delikte. „Der Ablauf ähnelt sich: Fast immer sind es ältere Frauen, die ihre Geldbörse beim Einkaufen im vertrauten Discounter um die Ecke in den Einkaufskorb legen“, heißt es von der Polizei. Aber niemand behalte seine Wertsachen beim Suchen nach Butter oder Gemüse immer im Blick. „Ein unaufmerksamer Blick genügt. Und plötzlich steht man ohne Geld an der Kasse.“

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!