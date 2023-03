Preisbremse: Stadtwerke Menden versenden neue Abschlagspläne

Gas- und Stromkunden der Stadtwerke Menden erhalten in diesen Tagen die Schreiben mit den neuen Abschlägen.

Menden. Die Stadtwerke Menden haben gut 30.000 Schreiben an ihre Strom- und Gaskunden verschickt. Was für die neuen Abschlagspläne jetzt wichtig ist.

In den nächsten Tagen versenden die Stadtwerke Menden gut 30.000 Schreiben an ihre Strom- und Gaskunden. Die Schreiben enthalten die neuen Abschlagspläne, inklusive der staatlichen Energiepreisbremsen.

Im neuen April-Abschlag sind rückwirkend die Entlastungsbeträge für die Monate Februar und März enthalten. Ab Mai gelten dann Monat für Monat dieselben Abschlagsbeträge inklusive Preisbremsen. Für die Stadtwerke-Kunden mit Lastschriftmandat bedeute dies, dass die neuen Abschläge automatisch vom Bankkonto abgebucht werden. „Kunden, die die Abschläge selbst oder per Dauerauftrag überweisen, können sich am Zahlplan orientierten“, erklärt Tobias Golec, Teamleiter Kundenservice der Stadtwerke Menden. +++ Auch lesenswert: Parken in Menden: Stadtwerke planen große Umstrukturierung +++

Kundenservice berät

Auf ihrer Internetseite erklären die Stadtwerke mögliche Fragen im Zusammenhang mit dem neuen Abschlagsplänen und der Preisbremsen. „Selbstverständlich steht unseren Kunden auch unser Kundenservice beratend zur Seite. Gerne beantworten wir im persönlichen Gespräch alle Fragen“, bietet Tobias Golec Unterstützung an.

