Premiere für Biathlonstaffel-Stadtmeisterschaft in Menden

Menden. Im Rahmen des Mendener Winters findet erstmals in Menden eine Biathlonstaffel-Stadtmeisterschaft statt. Wie’s läuft und wer mitmachen kann.

Das Stadtmarketing ruft zur Teilnahme an der 1. Mendener Biathlonstaffel-Stadtmeisterschaft im Rahmen des Mendener Winters auf. Am Samstag, 4. Dezember, ab 13 Uhr können Teams, bestehend aus jeweils vier angemeldeten Wettkämpferinnen und -kämpfern (ab 12 Jahren), gegeneinander antreten. Anmelden können sich Unternehmen, Vereine, Institutionen, Schulteams, Familien, Schützenvereine oder Freunde, die als Team zusammen teilnehmen möchten.

Dabei ist die Biathlonstaffel-Stadtmeisterschaft ähnlich aufgebaut wie die echten Spiele. +++ Mendener Winter ist startklar: Jetzt fehlt noch der Schnee +++

Ablauf

Jeder Teilnehmer legt zunächst 400 Meter (Teilnehmerinnen bloß 300 Meter) auf dem Skilanglaufergometer zurück. Im Anschluss findet dann das Stehendschießen mit echten Biathlongewehren statt. Bei Fehlschüssen gibt es 15 Straf-Sekunden, bevor die nachfolgenden Staffelkollegen/-kolleginnen loslegen können. Jeweils drei Teams treten in einem Rennen gegeneinander an. Die drei schnellsten Siegerteams treten dann noch einmal in einem Finale gegeneinander an, um herauszufinden, wer tatsächlich den Titel „Biathlonstaffel-Stadtmeister Menden 2021“ tragen darf. Vor Beginn des Staffellaufs haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, die Geräte und Biathlongewehre ausgiebig zu testen.

Gewinne

Neben einer Siegerehrung mit Pokalen und Überraschungspreisen gewinnt der Tagessieger ein exklusives Wochenende für Ende Februar 2022 mit Begleitung im Biathlonort Oberhof in Thüringen. Obendrauf wird der Gewinner/die Gewinnerin dort von Olympiasieger Michael Rösch im Skilanglauf und am Kleinkalibergewehr trainiert und tritt dort noch mal gegen andere Etappensieger aus anderen Städten an, um Gesamtsieger werden zu können. Hier winkt dann erneut ein attraktiver Preis. Auch für Kreativität in Bezug auf Outfits, Banner oder Slogans werden Überraschungspreise vergeben.

„Wir bieten mit der Biathlon-Stadtmeisterschaft ein komplett neues Format an, dass seinesgleichen in der näheren Umgebung sucht“, wirbt Melanie Kersting vom Stadtmarketing für das anstehende Sportevent. „So eine Veranstaltung kann wachsen und sich für Menden zu einer echten Tradition entwickeln“, ergänzt Jenni Gröhlich vom Stadtmarketing. „Wir werden für richtig gute Stimmung sorgen und freuen uns, wenn die Leute dabei sind, ob als Zuschauer und aktive Teilnehmer“, so Gröhlich weiter.

Anmeldung

Wer mit seinem Team mitmachen möchte, hat unter folgendem Link die Möglichkeit, sich anzumelden: www.biathlon.stadtmarketing-menden.de. Die Teilnahme ist komplett kostenfrei. Anmeldeschluss ist der 6. November.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden