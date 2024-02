Premiere in Menden: Chor meets Komik im Scaramouche

Menden Meisterchor amante della musica folgt einer Einladung der Katastrophenkultur. „Heinz und Erhardt“ sorgen für Spaß.

Wenn amante della musica menden zum Konzert einlädt, dann sind die Tickets begehrt. Ganz besonders dürfte das für ein Veranstaltungsformat gelten, das es so in Menden zum ersten Mal gibt. Unter dem Titel „Chor meets Komik“ präsentiert sich amante am Samstag, 16. März, im Zimmertheater Scaramouche unter dem Hallenbad. Unter der Leitung von Stefan Risse sorgt der Chor für hochklassigen Gesang, während Dominik und Thomas als „Heinz und Erhardt“ für Spaß zwischen den Stücken sorgen.

„Diese Kombination ist bei unserem Benefizkonzert gut angekommen“, erklärt Thorsten Günner, 1. Vorsitzender des Chores, der am 10. Juni in Dortmund zum siebten Mal den Meisterchortitel verteidigen will. Der Chor-Chef weiß aber auch, dass so manchem Interessierten der 11-Uhr-Termin nicht passte. „Jetzt haben wir eine Alternative am Abend. Wir werden einen Teil des Benefizkonzertes auch am 16. März singen“, sagt Günner.

Wohnzimmer-Atmosphäre reizt den Meisterchor

Dass amante in einer so kleinen Lokalität auftritt, mag überraschen. Schließlich gelingt es dem Meisterchor regelmäßig, weit mehr als die knapp 100 Zuhörer anzulocken, die ins Scaramouche passen. „Christopher Smith von der Katastrophenkultur hat mich angesprochen, ob wir da nicht mal singen wollen. Schnell war klar, dass wir das wollen“, erinnert sich Thorsten Günner. „Die Wohnzimmer-Atmosphäre ist für uns ganz besonders reizvoll.“ Die Katastrophenkultur ist Veranstalter des Konzerts.

Das Konzert Das Konzert am Samstag, 16. März, beginnt um 20.30 Uhr. Einlass ist eine Stunde früher. Tickets für nummerierte Sitzplätze kosten 12 Euro, reduziert 5 Euro. Bestellt werden können sie im Internet unter www.ticket-regional.de.

Noch steht das Programm nicht in Gänze. Thorsten Günner deutet aber an, dass die Gäste sich möglicherweise auf etwas ganz Besonderes freuen können: „Wir überlegen, ob wir schon Teile des Programms vom Meisterchorsingen präsentieren.“ amante steckt mitten in den Vorbereitungen. So steht in Kürze ein Workshop an, die Sängerinnen und Sänger sind also gut trainiert. Etwa 90 Minuten lang soll das Programm werden, in dem auch eine Pause geplant ist.

Die Moderation im Zimmertheater Scaramouche übernehmen Dominik und Thomas Dodt (v.l.) alias „Heinz und Erhardt“. Foto: Dirk Becker / WP

„Heinz und Erhardt werden noch ein bisschen mehr Auftrittszeit bekommen“, verspricht Günner. Der Auftritt der beiden Volkringhausener Dominik und Thomas Dodt hatte das Publikum beim jüngsten Benefizkonzert am 24. September 2023 begeistert. Wer den Auftritt verpasst hat, hat nun die Chance, doch noch in diesen besonderen Genuss zu kommen.

