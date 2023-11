Protest: Apotheken im MK streiken wieder

Mendener Apotheken beteiligen sich an der Protestaktion am 15. November.

Menden Apotheken gehen im Kreis gegen das Bundesgesundheitsministerium auf die Barrikaden. Auf was sich Patienten in Menden einstellen müssen.

Die Apothekerkammer Westfalen-Lippe ruft wieder zum Streik auf. Betroffen sind davon Betriebe im Märkischen Kreis - diesmal auch wieder in Menden. Auf was sich Patientinnen und Patienten am kommenden Mittwoch, 15. November, einstellen müssen und wo ihnen im Zweifel weiterhin geholfen werden kann.

In Menden wird es einen Apotheken-Notdienst geben

„Wir protestieren, weil die Bundesregierung die Struktur der Apotheken vor Ort endlich stärken muss – ansonsten droht weiter eine massive Gefährdung der ordnungsgemäßen Arzneimittelversorgung der Bevölkerung“, sagt Apothekerin Silvia Wulf, Sprecherin der Apothekerschaft im Märkischen Nordkreis. Der November sei dabei von Apothekerinnen und Apothekern als Protestmonat auserkoren worden. Mehr denn je kümmerten sich Apotheken um die Bewältigung der aktuellen Lieferengpässe und sorgen „im Nacht- und Notdienst tagtäglich dafür, dass Patienten auch zu später Stunde noch dringend benötigte Medikamente erhalten“. Während der Corona-Pandemie hätten Apotheken das Gesundheitssystem gestützt, erklärt der Mendener Apotheker Andreas Köster dazu.

In der Hönnestadt werden sich Betroffene am Mittwoch, 15. November, auf flächendeckend geschlossene Apotheken einstellen müssen. Einzig in der Lahrfeld-Apotheke werde es einen Notdienst geben. Der ganztägige Ausstand folgt dabei auf gleich mehrere Protestaktionen, die es in den vergangenen Monaten bereits gegeben hat. Ende September 2023 waren Betriebe aufgefordert, ihre Arbeit einige Stunden ruhen zu lassen, Mendener Apotheken beteiligten sich daran nicht. Sehr wohl allerdings im Juni 2023, als die Verantwortlichen ebenfalls für einen Tag ihre Türen schlossen. Zahlreiche Apothekenteams werden am kommenden Mittwoch nicht nur abermals die Türen geschlossen halten, sondern auch an der zentralen Protestkundgebung der Apothekerinnen und Apotheker aus ganz NRW sowie aus Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz in Dortmund teilnehmen.

Wie Privathaushalte und andere Unternehmen leiden auch Apotheken unter den gestiegenen Kosten und können sich nun immer schwieriger finanzieren. Andreas Köster, Apotheker

Warum das dringend notwendig ist, erklärt die Apotheker-Sprecherin Silvia Wulf: „Wir brauchen dringendst finanzielle Entlastung und möglichst viel Flexibilität und viel weniger Bürokratie, damit wir die Versorgung in der heutigen Qualität flächendeckend aufrechterhalten können.“ Damit zielt sie vor allem auf Reformpläne des Bundesgesundheitsministeriums ab. Demnach plane Minister Karl Lauterbach, die Arzneimittelversorgung in ein Zweiklassensystem zu verwandeln, in dem es Apotheken ohne Rezepturen, ohne Notdienste und sogar Scheinapotheken ohne approbierte Apothekerinnen und Apotheker geben solle - so die Befürchtung Wulfs. „Das Honorar der Apotheken besteht zu einem wesentlichen Anteil aus einem Festbetrag, der die laufenden Kosten abdecken soll, sie aber nicht mehr abdeckt. Dieser Festbetrag wurde seit zehn Jahren nicht mehr angepasst, trotz der zwischenzeitlich immens gestiegenen Kosten. Die Apotheken sind seit langem schon von der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung abgekoppelt“, führt Apothekerin Silvia Wulf weiter aus.

Mendener Apotheker über die Situation

Auch Andreas Köster warnt vor einer solchen Entwicklung. Mit der Sparpolitik im Gesundheitsministerium gefährde man „die wohnortnahe Arzneimittelversorgung“. Ende März sank die Zahl der Apotheken in Deutschland auf unter 18.000 Betriebsstätten – der niedrigste Stand seit über 40 Jahren. „Wie Privathaushalte und andere Unternehmen leiden auch Apotheken unter den gestiegenen Kosten und können sich nun immer schwieriger finanzieren. Zusätzlich werden weitere Pläne des Gesundheitsministeriums die Gesundheitsversorgung merklich verschlechtern. Dazu zählt unter anderem die Reduzierung der Notdienstversorgung und nur unzureichende Maßnahmen gegen die aktuellen Lieferengpässe“, erklärt Andreas Köster.

Der Mendener Apotheker Horst-Lothar Müller erklärte unlängst die Krux solcher Protestaktionen: „Für ganz viele Menschen ist unser Protest ein Klagen auf hohem Niveau. Und das, obwohl das Apothekensterben längst eingesetzt hat, auch bei uns in Menden. Wir hatten hier mal 20, dann 17 Apotheken, heute sind es nur noch elf im gesamten Stadtgebiet.“ Am Ende zahle dabei der Kunde buchstäblich drauf. Denn für Notdienste müssen Mendenerinnen und Mendener mitunter Fahrten in angrenzende Städte auf sich nehmen.

