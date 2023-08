Geschwindigkeit Radar-Kontrolle: Hier stehen die Blitzer in Menden und Balve

Menden/Balve. Achtung: Es wird vom 28. August bis 1. September wird im Kreisgebiet wieder geblitzt – auch in Menden und Balve stehen sie.

Überhöhtes Tempo ist in Deutschland eine der Haupt-Unfallursachen. Deshalb blitzen die Polizei und der Märkische Kreis regelmäßig an ausgewählten Standorten. Auch in Menden und Balve wird wieder gemessen.

Im Rahmen von „Netzwerk Geschwindigkeit“ wird in der Zeit vom 28. August bis zum 1. September (35. Kalenderwoche) die Geschwindigkeit kontrolliert:

Montag, 28. August:

• Hemer (Zentrum, Ihmert, Deilinghofen);

• Schalksmühle (Klagebach, Heedfeld, Spormecke, Stallhaus).

Dienstag, 29. August:

• Menden (Zentrum, Schwitten, Bösperde);

• Werdohl (Zentrum, Wilhelmsthal, Höhenweg, Kettling).

Mittwoch, 30. August:

• Nachrodt (Opperhusen);

• Halver (Wegerhof, Carthausen, Schneehohl, Sundern).

Donnerstag, 31. August:

• Balve (Zentrum, Beckum);

• Kierspe (Zentrum, Grünenweg).

Freitag, 1. September:

• Altena (Rahmede, Evingsen);

• Meinerzhagen (Valbert, Zentrum, Wiebelsaat, Hösinghausen).

Im Stadtgebiet Iserlohn unterhält die Stadtverwaltung eigene Messstellen. Darüber hinaus nimmt die Kreispolizeibehörde Geschwindigkeitsmessungen im gesamten Kreisgebiet vor. Bei Bedarf werden auch neue Messplätze eingerichtet.

