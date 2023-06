Radfahrer aus Menden nach Sturz in der Horlecke verletzt

Menden. Ein leicht verletzter Radfahrer, hoher Sachschaden – das ist die Bilanz nach einem Unfall in der Horlecke

Bei dem sonnigen Wetter schwingen sich wieder mehr Menschen aufs Fahrrad. Dass das nicht ungefährlich ist, zeigt ein Unfall vom Samstag, 3. Juni. Dabei wurde ein Radfahrer verletzt. Die Polizei rät unabhängig davon dazu, grundsätzlich einen Schutzhelm zu tragen.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr an der Horlecke in Höhe der Hausnummer 80. Ein 66-jähriger Mendener befuhr laut Polizeibericht mit seinem Fahrrad die Eupener Straße in Fahrtrichtung Horlecke. An der Einmündung Eupener Straße/Horlecke bog der Fahrradfahrer nach rechts auf die Straße Horlecke in Fahrtrichtung Keplerstraße ab. Nach dem Abbiegevorgang kam er allerdings zu nah an die am rechten Fahrbahnrand befindliche Bordsteinkante heran. Er verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte auf die Fahrbahn. Zeitgleich stieß er hierbei mit seinem Fahrrad gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw.

Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Laut Polizei entstand aber ein erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt 6200 Euro.

