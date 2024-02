Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Menden Ein Fahrradfahrer hat in Menden einen Verkehrsunfall verursacht. Anschließend macht er sich aus dem Staub.

Das ist ganz schön dreist: Ein Radfahrer verursacht einen Zusammenstoß und begeht anschließend Unfallflucht.

Mann fuhr mit dem Fahrrad auf dem Gehweg

Am vergangenen Freitag gegen 13.50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und Unfallflucht. Eine 62-jährige Mendenerin fuhr mit ihrem Pkw die Straße Am Galgenfeld aus Richtung Provinzialstraße kommend in Fahrtrichtung Droste-Hülshoff-Straße. Zeitgleich befuhr ein 44-jähriger Mendener mit seinem Fahrrad verkehrswidrig den Gehweg der Droste-Hülshoff-Straße aus Richtung Bismarckstraße in Fahrtrichtung Arndtstraße, berichtet die Polizei. Als sich die Pkw-Fahrerin mit ihrem Pkw der Einmündung näherte, kam es mit dem unvermittelt von rechts von dem Gehweg kommenden Fahrradfahrer zum Zusammenstoß.

Der Fahrradfahrer entfernte sich zunächst unvermittelt von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Kurze Zeit später sei er wieder an der Unfallstelle erschienen, habe seine Personalien hinterlassen, habe dann aber erneut, mit dem Hinweis, dass er zur Arbeit müsse, die Unfallörtlichkeit verlassen, heißt es im Polizeibericht. Ermittlungen später an der Wohnanschrift des Fahrradfahrers seien negativ verlaufen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Polizei sucht Zeugen des Unfalls

Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Menden unter der Rufnummer: 02373-9099-3211 (außerhalb der Bürozeiten) oder zu den Bürozeiten unter der Rufnummer: 02373-9099-7121 oder -7124 zu melden.

