Raser unterwegs: Mit 105 km/h durch Lendringsen

Menden Es dürfte ein teures Foto sein: Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis hat bei einer Radarkontrolle einen Raser in Lendringsen erwischt.

Ein vermutlich teures Foto hat die Polizei am Mittwoch in Lendringsen geschossen: Bei einer Geschwindigkeitsmessung am Bieberkamp wurden zwischen 6.55 und 8.35 Uhr 245 Fahrzeuge gemessen.

Im Verwarngeldbereich lagen acht Fahrer, zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen mussten ausgestellt werden. Trauriger Spitzenreiter: Ein Fahrzeug war mit 105 km/h bei 70 erlaubten km/h außerhalb geschlossener Ortschaft unterwegs.

