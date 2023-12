Rauchmelder rettet Mann das Leben

Symbolbild. Die Feuerwehr in Menden rückte am Donnerstag zu einer verrauchten Wohnung aus.

Menden Ein Rauchmelder hat am Donnerstagnachmittag in einer verrauchten Wohnung Alarm geschlagen. Die Feuerwehr entdeckt einen Schlafenden.

Mit Gewalt hat sich die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag Zutritt zu einer Wohnung an der Bahnhofstraße in Menden verschafft. Ein Rauchmelder hatte dort Alarm geschlagen. Das Gerät und das umsichtige Vorgehen der Freiwilligen Feuerwehr verhinderten wohl Schlimmeres. Denn die Retter haben dem Wohnungsbewohner wohl das Leben gerettet.

Unter Atemschutz hatten die Retter die Wohnung betreten. Zuvor hatten sie Nachbarn gefragt, ob womöglich jemand in der Wohnung, aus der heraus es qualmte, gefährdet sein könnte. Sie entdeckten dann den schlafenden Bewohner und brachten ihn ins Freie. Danach wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung, teilte die Freiwillige Feuerwehr Menden am Abend mit.

Grund des Rauchs war ein Mülleimer, dessen Inhalt durch „glimmende Materialien“ zum Kokeln gebracht worden war, berichtete die Feuerwehr. Der Einsatz dauerte etwa eineinhalb Stunden. Als letzten Schritt sei die Wohnung kräftig durchgelüftet worden, teilte die Feuerwehr mit.

(Red.)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden