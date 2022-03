RB 54 nach Unna: Ab Fröndenberg fahren zeitweise Busse

Frömern. Der Bahnhof Frömern wir modernisiert. Jetzt starten die vorbereitenden Arbeiten. Das hat Zugausfälle zwischen Fröndenberg und Unna zur Folge.

Die Deutsche Bahn (DB) startet erste vorbereitende Arbeiten für die Modernisierung des Bahnhofs Frömern. Gleise müssen gesperrt werden, zwischen Unna und Fröndenberg fallen Züge der Linie RB 54 aus.

Fachexpertinnen und Fachexperten der DB führen dazu am Freitag, 4., und Samstag, 5. März, sowie vom 7. bis 11. März, jeweils von 8 bis 16 Uhr, Kampfmittelsondierungen durch. Für diese Arbeiten ist die Sperrung der Gleise notwendig. Die Züge der Linie RB 54 fallen während der Zeit der Bauarbeiten zwischen Unna und Fröndenberg aus. Als Ersatz verkehren Busse, die an allen Stationen halten. Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem sind sie unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw, über die App „DB Bauarbeiten“ sowie über zuginfo.nrw abrufbar. Trotz des Einsatzes modernster Arbeitsgeräte sei Baulärm nicht zu vermeiden, heißt es. Im Rahmen der Modernisierung baut die DB den Bahnhof Frömern barrierefrei um.

Bahnhof Frömern: Bahnsteig wird aufgehöht, neue Ausstattung

Nach aktuellem Stand beginnen die Erneuerungen Ende Juni. Unter anderem wird der Hausbahnsteig auf einer Länge von 125 Metern auf 76 Zentimeter aufgehöht, um einen stufenfreien Einstieg in die Züge zu ermöglichen. Außerdem erhält der Bahnsteig eine neue Ausstattung (Vitrinen, Sitzbänke).

Die Deutsche Bahn plant mit einer Fertigstellung im dritten Quartal dieses Jahres.

Insgesamt investieren der Bund, die DB und der Nahverkehr Westfalen-Lippe rund eine Million Euro in die Modernisierung des Bahnhofs.

