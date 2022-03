Rechts vor Links nicht beachtet: Auto nimmt Radler Vorfahrt

Unfall zwischen Radfahrer und Autofahrer (hier ein Symbolbild) in Menden. Zum Glück wurde der Radfahrer nur leicht verletzt.

Menden. Ein Autofahrer beachtet in Lendringsen die Vorfahrt eines Radfahrers nicht. Es kommt zum Zusammenstoß.

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Freitagmorgen in Lendringsen. An der Ecke Clemens-Brentano-Straße / Paschesiepen missachtete ein 48-jähriger Autofahrer aus Hemer die Vorfahrtsregelung (Rechts vor Links).

Ein 47-jähriger Mann aus Arnsberg stürzte daraufhin von seinem Fahrrad und verletzte sich. Er wurde leicht verletzt, hat Schürfwunden, außerdem ist der Fahrradrahmen gebrochen. Der Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei etwa 7000 Euro.

Am Fahrzeug des Hemeraners ist der Kotflügel zerkratzt sowie das Rücklicht gesplittert, der Sachschaden beträgt laut Polizei circa 1500 Euro.

