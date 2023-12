Regeln für Restaurantbesuch und viele Lieblingsbücher

Menden Christine Westermann und Vincent Moissonier beschließen den Mendener Autorenherbst mit viel Charme und einem Glas Champagner

Alles ist festlich hergerichtet auf der Bühne der Wilhelmshöhe. Buchhändler Andreas Wallentin freut sich auf Christine Westertmann, die traditionell die Autorenherbst-Reihe mit der Vorstellung ihrer Lieblingsbücher beendet. Bereit steht auch eine Flasche Champagner - und das aus gutem Grund: Der Zwei-Sterne-Koch Vincent Moissonnier ist diesmal der Gast, mit dem Christine Westermann ein Gespräch über sein Buch führen wird. „Der Käse kommt vor dem Dessert“ heißt es und es geht um Regeln, die beim Restaurantbesuch gelten.

Andreas Wallentin nimmt die Champus-Flasche aus dem Kühler und will sie öffnen. „Kann ich da etwas falsch machen?“, fragt er den Gastronomie-Experten. „Man darf die Flasche nicht in die Richtung eines Menschen halten“, sagt der. Der Buchhändler überlässt jetzt dem Mann mit dem herrlichen französischen Akzent, der ein Restaurant in Köln betreibt, das Feld. Christine Westermann und Vincent Moissonnier kommen schnell ins Gespräch. Die Journalistin war schon häufig im „Le Moissonnier“ - auch schon zu Zeiten, als sie noch gemeinsam mit Frank Plasberg die „Aktuelle Stunde“ moderierte.

Christine Westermann im Gespräch mit Vincent Moissonnier: Der Gastronom gibt Tipps für den Restaurantbesuch. Foto: Dirk Becker / WP

Moissoniers Buch trägt den Untertitel „Goldene Regeln für den Restaurantbesuch - von Dresscode bis Trinkgeld“. Der Koch, der es gemeinsam mit dem Journalisten Joachim Frank geschrieben hat, will allerdings nicht mit gehobenem Zeigefinger maßregeln. „Man muss nicht alles machen, aber es wäre schade, wenn das alles verloren ginge“, sagt er. Westermann und er stellen das Buch vor, ohne auch nur eine Zeile zu lesen - witzig und charmant.

Dieses Buch ist eine Hommage an den Respekt. Vincent Moissonnier

„Was mache ich, wenn Lippenstift an das Glas kommt?“, will Westermann wissen. „Das darf passieren.“ „Darf ich den mit der Serviette abwischen?“ „Das würde ich nicht tun, das verschmiert alles.“ Diese Dialoge machen Spaß. Gläser fasst man am Stil an. „Dafür ist der da“, sagt Moissonnier. Servietten sollten aus Stoff sein, nicht aus Papier. Und Trinkgeld - zu dessen Höhe gibt es keine Regel - sollte direkt an das Personal gezahlt werden, in bar. „Dieses Buch ist eine Hommage an den Respekt“, sagt der Gastronom.

Bevor er in der Pause Bücher signieren wird, fragt ihn Christine Westermann noch nach seinem Lieblingsessen. Viel Fisch und Gemüse steht auf Moissonniers Speiseplan. Vegetarier lässt er sich trotzdem nicht nennen: „Sich in einen Kasten stecken zu lassen, ist Schwachsinn.“ Dafür gibt es Applaus.

Christine Westermann serviert literarisches „Trockenfutter“

Den zweiten Teil des Abends bestreitet Christine Westermann dann allein. „Ich hätte noch lange weitermachen können - und anschließend ein schönes Essen“, blickt sie auf das Gespräch mit dem Koch zurück und fügt schmunzelnd hinzu: „Jetzt gibt es Trockenfutter.“ Christine Westermann stellt Bücher vor, die ihr besonders am Herzen liegen. Wie immer, haben alle Gäste eine Liste mit allen Buchtiteln. Christine Westermann hat einen Ruf als Buchexpertin, ihre Tipps sind gefragt. Und deshalb hat sie auch in Menden ein Stammpublikum, das Jahr für Jahr zur Wilhelmshöhe kommt, um mit ihr das Jahr zu beschließen.

Christine Westermann stellt das Buch „Paradise Garden“ vor, das ihr einst der Mendener Buchhändler Andreas Wallentin empfohlen hat. Foto: Dirk Becker / WP

Kurios: Gleich zu Beginn geht es um ein Buch, das ihr Andreas Wallentin einst empfohlen hat. „Du solltest Paradise Garden von Elena Fischer lesen“, habe der Mendener Buchhändler ihr gesagt. Sie habe Sorge gehabt, dass das Buch zu traurig sei. Es handelt von einer 14-Jährigen, deren Mutter stirbt. „Das ist sehr schön erzählt, sehr poetisch. Obwohl es wirklich traurig ist, habe ich mich am Ende sogar ein bisschen fröhlich gefühlt.“ Ganz offensichtlich war Wallentins Buchtipp genau der richtige.

Bücher über verschiedene Gefühlswelten

Insgesamt präsentiert Christine Westermann elf Bücher. Immer wieder geht es um Gefühlswelten. Aber auch das Alter spielt eine Rolle. Jane Campbell ist über 80 Jahre alt und räumt in 13 Episoden mit falschen Vorstellungen zum Alter auf. „Diese Episoden verbindet sie herrlich miteinander“, findet Christine Westermann, die am 2. Dezember ihren 75. Geburtstag gefeiert hat.

Besonders bewegt hat sie auch „Nicht von dieser Welt“, der Debütroman von Michael Ebert. Darin geht es um den 13-jährigen Mischa, dessen Vater stirbt. Der Junge hat den sehnlichen Wunsch, noch einmal mit seinem Vater zu sprechen. Plötzlich bekommt er immer wieder Anrufe von Menschen, die längst gestorben sind. Er kann sie hören, aber nicht mit ihnen sprechen. Und er soll ihre Wünsche erfüllen. Mischa wartet auf den Anruf seines Vaters. „Das Ganze endet anders, als Sie denken“, sagt Christine Westermann.

Christine Westermanns Buchempfehlungen Vincent Moissonier: Der Käse kommt vor dem Dessert Elena Fischer: Paradise Garden Brigitte Giraud: Schnell leben Dirk Stermann: Mir geht‘s gut - wenn nicht heute, dann morgen Katty Salié: Das andere Gesicht Charlotte Gneuß: Gittersee Michael Ebert: Nicht von dieser Welt Wilhelm Schmid: Schaukeln Florian Illies: Der Zauber der Stille Nele Pollatschek: Kleine Problem Janosch: Wondrak und die Kunst der Gelassenheit

Die Journalistin verabschiedet ihr Publikum mit einem Buch von Janosch: „Wondrak und die Kunst der Gelassenheit“. Wondrak ist eine Figur, die Janosch für das ZEIT-Magazin erfunden hat. Sie hat keine Erwartungen und kann daher gelassen durchs Leben gehen. Diese Gelassenheit wünscht Christine Westermann auch ihrem Mendener Publikum - nicht nur im Weihnachtsstress.

