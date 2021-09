Riesen-Enttäuschung: Kartoffelfest muss erneut ausfallen

Bösperde. Das überregional bekannte Kartoffelfest auf Hof Scheffer in Bösperde Mitte September fällt wegen Corona aus. Wie schwer das die Vereine trifft.

Das überregional bekannte Mendener Kartoffelfest auf Hof Scheffer in Bösperde muss auch in diesem Jahr aufgrund von Corona ausfallen. Die Folgen und die weitere Planung: Eigentlich wollte man diesmal das 25-jähriges Jubiläum feiern, das jetzt auf 2022 verschoben ist. Seit mehr als 25 Jahren findet das Fest immer am dritten September-Wochenende auf dem Hof Scheffer statt. Doch auch zum zweiten Mal muss es wegen der Corona-Pandemie ausfallen. „Wir haben das erst letzte Woche entschieden“, sagt Landwirt Heinz-Josef Scheffer. Ihm seien Gesundheit und Sicherheit in der aktuellen Situation wichtiger. „Am Ende möchten wir nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass sich doch irgendjemand mit Corona infiziert“, erklärt er.

Teilnehmende Vereine verlieren erneut viele tausend Euro an Einnahmen

Auch zahlreiche Mendener Vereine sehen das Kartoffelfest als jährliche Chance, um Gelder für ihre Vereinskassen zu sammeln. Dass diese Spenden nun wegfallen, sei fatal. „Wir sind alle sehr traurig darüber, dass das Fest wieder nicht stattfinden kann“, beklagt der Landwirt. Insbesondere die Vereine sind finanziell auf die Einnahmen angewiesen. Viele Vereinsmitglieder haben Heinz Scheffer darum gebeten, bis zuletzt abzuwarten, ob das Event nicht doch wie geplant durchgeführt werden kann. Zusammen mit der IGB, den Bösperder Vereinen und dem Hofmarkt Scheffer jedoch entschied man sich, das Fest abzusagen. Es tue ihm sehr leid für die Vereine, eine Alternative gebe es bislang nicht. „Das hätte nicht funktioniert. Denn auch an dem ganzen Vorlauf hängen mehrere tausend Euro.“ Dabei gehe es vor allem auch um Genehmigungen seitens Straßen.NRW und die organisatorischen Vorbereitungen wie ein Hygienekonzept.„Wir möchten nicht, dass wir das Geld am Ende in die Luft jagen und es dann an uns hängen bleibt.“

Landwirt Heinz-Josef Scheffer: „Es ist wichtig Corona ernst zu nehmen“

Im nächsten Jahr wollen dann aber alle das 25. Kartoffelfest auf dem Hof Scheffer feiern. Für viele Menschen ist das Kartoffelfest auf dem Hof Scheffer in Bösperde ein fester Termin im Jahreskalender. „Wir haben mittlerweile eine große überregionale Bedeutung“, sagt Heinz Scheffer. In diesem Jahr sollte es am 18. und 19. September stattfinden. „Natürlich sind viele enttäuscht“, sagt der Landwirt über die treuen Besucher. Doch mit seiner Entscheidung, die Veranstaltung abzusagen, trifft er ebenfalls auf viel Verständnis. Die Meinungen seien gespalten. Für ihn sei es ähnlich wie bei vielen Corona-Schutzmaßnahmen seitens der Landesregierung. „Viele Menschen halten sich daran und verstehen es. Ich denke, es ist wichtig, Corona ernst zu nehmen.“

Trotz der momentanen Enttäuschung wächst schon die Vorfreude auf 2022

Zwischen der Enttäuschung und Traurigkeit über die Absage des Festes, gibt es aber auch Lichtblicke: Im kommenden Jahr, 2022, soll dann hoffentlich umso größer gefeiert werden. „Wir freuen uns jetzt schon auf das Jahr nach Corona.“ Denn 2022 gibt es den Hofladen auf dem Hof Scheffer schon über 20 Jahre -- und das ist ein Anlass für eine ausgiebige Feier. Das Kartoffelfest wird dann selbstverständlich auch nachgeholt. Im nächsten Jahr feiern wir dann Silberjubiläum -- zum 25. Mal wird dann fleißig geschält und geschnibbelt, um allen Gästen leckere Köstlichkeiten anzubieten. Zu den traditionellen Spezialitäten des Kartoffelfestes gehören Reibeplätzchen, Kartoffelpuffer, -suppe oder -kuchen.

