Lendringsen. In wenigen Tagen eröffnet die neue Rossmann-Filiale in Lendringsen. Was wird nun aus der Verkaufsstelle in der Mendener Innenstadt?

Die Drogeriekette Rossmann eröffnet am Samstag, 21. November, ihre neue Filiale in Lendringsen . Damit betreibt das Unternehmen insgesamt zwei Niederlassungen in Menden .

Zwei Neueinstellungen

Die Adresse der neuen Verkaufsstelle lautet Zum Eisenwerk 9. Der Neubau befindet sich gegenüber des Kress-Modehauses und neben der Lidl-Filiale in Lendringsen. Die Verkaufsfläche beläuft sich nach Angaben von Bjarne Betz aus der Rossmann-Unternehmenskommunikation auf 725 Quadratmeter. Schwerpunkte im Sortiment seien „Haar- und Körperpflege, dekorative Kosmetik, Parfüm, Babynahrung und -pflege, Hygieneprodukte sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel“.

„Insgesamt werden 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der neuen Rossmann-Verkaufsstelle beschäftigt sein“, sagt Bjarne Betz, „davon zwei Neueinstellungen.“ Neue Marktleitung ist Marita Voss. Elf Mitarbeiter werden aus anderen Filialen hinzugezogen, „dadurch können bereits eingearbeitete Kräfte die Neuen unterstützen“.

Für den Eröffnungstag seien „spezielle Angebote und Promotionsaktivitäten“ geplant, heißt es aus der Unternehmenskommunikation. „Dabei stehen aber Gesundheit und Sicherheit unserer Kunden wie Mitarbeiter an vorderster Stelle.“

Die Filiale an der Hauptstraße in Menden soll weiterbetrieben werden. Nachdem es in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte gab, dass der Markt in der Fußgängerzone geschlossen werden soll, sagt Bjarne Betz: „Von einer Schließung des Standortes an der Hauptstraße ist uns nichts bekannt.“

Öffnungszeiten der Rossmann-Filiale Lendringsen: Montag bis Samstag, 8 bis 20 Uhr.