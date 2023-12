Rurang Chen bringt chinesische Kalligraphien nach Menden

Menden Künstler präsentiert einen Teil seiner Werke zum „Mendener Winter“ in der Galerie „Freiraum Gestalten“

Rurang Chen (78) lebt in Qingdao, einer Küstenstadt in der Shandong Provinz in China. Eigentlich. Denn schon seit dem September dieses Jahres besucht er seine Tochter, die in Deutschland lebt, und verbringt einige Monate in Menden, bevor er Anfang nächsten Jahres wieder nach China zurückkehren wird.

Die Mendener Künstlergruppe „Freiraum Gestalten“ hat Rurang Chen kennenlernen dürfen und ihn zugleich eingeladen, seine Kunst am Samstag, 9. Dezember, aus Anlass des „Mendener Winters“ in der Galerie an der Hauptstraße 17 zu präsentieren. Eine Einladung, die der Gast aus Fernost gerne angenommen hat.

„Es ist mir eine große Freude, wenn ich hier in Deutschland mit meiner Kunst der chinesischen Kalligraphie zum Verständnis der chinesischen Kunst und ihrer Schönheit beitragen sowie den kulturellen Austausch fördern kann“, erklärt Rurang Chen seine künstlerische Intention.

Künstler befasst sich seit mehr als 50 Jahren mit der Kalligraphie

Die chinesische Kalligraphie hat Rurang Chen seit jeher fasziniert und er beschäftigt sich mittlerweile mehr als 50 Jahre autodidaktisch mit dieser Kunstform. Seine Kalligraphien fertigt er überwiegend im Grasstil an. Bei der Schreibweise des Grasstils wird Wert auf den freien Fluss der Tinte gelegt, wie bei fließendem Wasser oder Wolken.

„Es ist notwendig, die Kunst der kursiven Kalligraphie sowie die Techniken und Regeln der Pinselführung geschickt zu beherrschen, um sicher, sachkundig und in der Lage zu sein, frei zu agieren, hin zu umfassendem Verständnis und Können. Der Schreibprozess selbst ist wie der Fluss von Energie im Körper und muss in einem Zug erfolgen. Die Werke strahlen daher diese Dynamik und Leidenschaft aus“, erläutert der Künstler die Technik der Kalligraphie. Dabei sind die Kalligraphien auch Ausdruck seiner Emotionen und seiner inneren Welt und spiegeln die Lebensanschauung und philosophische Ansichten wider.

Drachen haben in China eine besondere Bedeutung. Rurang Chen zeigt sie auch in seiner Kunst. Foto: Andrea Dörfers / Freiraum Gestalten

Ein großer Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Auseinandersetzung mit dem Schriftzeichen des chinesischen Drachen „Long“. „Der Drachen ist ein einzigartiges Symbol der chinesischen Kultur und hat eine lange Geschichte. Es geht mir dabei um die Kreativität, den Drachen in seinen über hundert verschiedenen Formen zu schreiben und die vielfältigen Drachencharaktere zu zeigen. Die Werke sind durch eine kraftvolle und schwungvolle Darstellung gekennzeichnet und bringen die Energie und Stärke des Drachens zum Ausdruck. Jeder Pinselstrich ist leidenschaftlich und lebendig, was die Dynamik und Bewegung des Drachens zum Leben erweckt“, beschreibt der Künstler sichtlich bewegt seine Kunst.

Werk von Rurang Chen bei den Olympischen Spielen präsentiert

Es war eine besondere Ehre für ihn, dass seine Kalligraphie des großen „Grasstils-Drachen“ bei den Olympischen Spielen im Jahr 2008 präsentiert und vom Qingdao Olympic Sailing Museum ausgestellt wurde. Es war damit ein Teil der olympischen Geschichte. Dies zeigt die Anerkennung und Wertschätzung der Kunst auf nationaler Ebene. Das Werk hat eine Größe von 2,20 x 1,20 Meter.

Die Vita von Rurang Chen Rurang Chen wurde 1945 in Qingdao in der Shandong-Provinz in China geboren. Von 1966 bis 1974 absolvierte er seinen Militärdienst in der chinesischen Marine. Von 1974 bis 1989 war er Seemann in der internationalen Schifffahrt. Von 1989 bis 1998 war Rurang Chen in der Administration der Technischen Berufsschule in Qingdao tätig. Seit 1998 verlebt er seinen Ruhestand und ist aus dem aktiven Berufsleben ausgeschieden. Bereits seit 1980 macht er sich als Künstler der chinesischen Kalligraphie einen Namen.

Werke von Rurang Chen wurden mehrmals im chinesischen Fernsehen gezeigt und werden von Kalligraphie-Enthusiasten geschätzt - nicht nur in der Volksrepublik China. Darüber hinaus hat er seiner Heimatstadt Qingdao drei dynamische Drachenbilder mit den Titeln „Aufstieg“, „Tanz“ und „Bunt“ gestiftet. Sie symbolisieren das neue Bild der Reform und Öffnung der chinesischen Nation und sollen zur kulturellen Entwicklung seiner Heimatstadt beitragen. Diese Werke haben ebenfalls eine Größe von 2,20 x 1,20 Meter.

Künstler zeigt Werke in Mendener Galerie

Zu sehen ist die Kunst des 78-Jährigen am Samstag, 9. Dezember, in der Galerie „Freiraum Gestalten“ an der Hauptstraße 17. Von 11 bis 14 Uhr ist Rurang Chen auch selbst anwesend und beantwortet gerne Fragen. Seine Tochter wird, wo nötig, für die Übersetzung sorgen. Übrigens hat der chinesische Künstler auch in Menden den Pinsel nicht beiseitegelegt. „Er hat Papier, Pinsel und Tinte und ist auch hier künstlerisch tätig“, weiß Andrea Dörfers, die zur Künstlergruppe „Freiraum Gestalten“ gehört.

