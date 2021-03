Saisonstart Leitmecke Menden: Spätestens Pfingsten?

Menden. Das Bürgerbad Leitmecke in Menden plant den Saisonstart für Himmelfahrt. Sicher ist das aber nicht. Der Verein hofft spätestens auf Pfingsten.

Auch wenn die internen Planungen zur Saisoneröffnung des Bürgerbades Leitmecke in Menden auf den 13. Mai (Himmelfahrt) hinauslaufen, ist derzeit noch völlig unklar, ob und wie die Freibäder in diesem Jahr werden öffnen dürfen. So steht auch der Vorstand des Betreibervereins wieder vor der Frage, wann und unter welchen Bedingungen der Start in die Saison tatsächlich erfolgen kann.

Mit der Saisonvorbereitung der Leitmecke laufen auch die Kosten

„Und das ist auch immer eine wirtschaftliche Frage. Denn, wenn einmal der Startschuss in die Saisonvorbereitung erfolgt ist, laufen auch die Kosten“, erklärt Christian Scholz, Vorsitzender des Betreibervereins der Leitmecke. Spätestens ab dem Zeitpunkt, wenn die Schwimmbecken mit frischem Wasser gefüllt sind, müsse die Umwälzung und Chlorung des Beckenwassers gestartet werden. Zudem erfordere die Terminfolge mit der Abstimmung beispielsweise der Fachfirmen, die die Folie im leeren Schwimmbecken prüfen oder die Chlorgasanlage bei wiedergefüllten Becken warten, eine langfristige Planung.

Was das für den Verein bedeutet, erklärt Christian Scholz: Die Ausgaben sind fix, im Gegenzug sind aber die Einnahmen durch Eintrittsgelder und Mitgliedsbeiträge (für Saisonkarten) vom Umfang des Betriebes abhängen. So seien im vergangenen Jahr bei nur leicht verspäteter Saisoneröffnung lediglich etwa 55 Prozent der Einnahmen aus den Vorjahren erzielt worden. Durch die Nichtöffnung des Kiosks fehlte eine weitere Einnahmequelle. Das Defizit der Saison 2020 konnte dabei noch durch entsprechende Rücklagen aus den Vorjahren gedeckt werden, heißt es aus dem Vorstand.

„Kleine Leitmecke“ bald in Betrieb?

In der kommenden Saison komme der zusätzliche Betrieb der „Kleinen Leitmecke“ hinzu, hofft Christian Scholz. In welcher Größenordnung dadurch aber zusätzliche Kosten entstünden und ob diese durch zusätzliche Einnahmen gedeckt werden können, sei derzeit absolut unkalkulierbar. „Wir als Verein hatten zwar versucht, bei den Planungen und der Umsetzung auf einen nachhaltig kostengünstigen Betrieb des Bades hinzuwirken. Leider mussten unsere Vorstellungen aber in einigen Punkten gegenüber architektonischen Vorstellungen in den Hintergrund treten“, erläutert Christian Scholz.

Voraussetzungen für eine Wasseraufsicht Voraussetzung für eine Wasseraufsicht ist neben dem Alter – Erstaufsicht 18 Jahre und als Zweitaufsicht 16 Jahre – der über die Rettungsfähigkeit (zum Beispiel DLRG-Schein in Silber, nicht älter als zwei Jahre). Bei Bedarf können die entsprechenden Schulungen und Nachweise (Rettungsfähigkeit und 1. Hilfe) auch durch den Verein organisiert werden. Interessenten können sich per Mail (leitmecke@gmx.de) oder persönlich an die bekannten Ansprechpartner des Vereins wenden.

„Zurzeit gehen wir aber davon aus, dass wir hoffentlich spätestens zu Pfingsten wieder öffnen können. Aber“, so Scholz weiter, „die Corona-Einschränkungen folgen nicht immer zwingend sachlogischen Erkenntnissen.“ Schwimmbäder, und insbesondere Freibäder, gehörten aufgrund der Wasserchlorung eigentlich „zu den sichersten Orten dieser Welt“, vorausgesetzt die Regelungen außerhalb der Schwimmbecken (Abstand und Hygiene) würden beachtet.

Leitmecke sucht Personal für Kassendienst und Badaufsicht

Unabhängig von den äußeren Rahmenbedingungen sucht der Verein aber auch für dieses Jahr wieder weitere Helfer. Insbesondere wird bei parallelem Betrieb auch des neuen Multifunktionsbeckens in der kleinen Leitmecke zusätzliches Personal für den stundenweisen Kassendienst und die Badaufsicht (DLRG-Schein in Silber oder vergleichbar) benötigt.

Auf Wunsch kommt für den Verein auch eine saisonale Festanstellung in Betracht.

Weitere Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!