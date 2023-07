Salzweg: Serien-Brandstifter schlägt schon wieder zu

Immer wieder muss die Feuerwehr in Lendringsen in das kaum zugängliche Waldstück vorrücken, um die dort gelegten Brände zu löschen.

Lendringsen. Erneut zugeschlagen hat der unbekannte Feuerteufel in Lendringsen am Samstag: Zum vierten Mal wurde versucht einen Waldbrand zu legen.

Erneut hat es am Wochenende im Wald am Salzweg in Lendringsen gebrannt – womöglich erneut durch den oder die Serienbrandstifter, die in diesem Bereich seit Wochen für Feuerwehreinsätze sorgen und nach denen die Polizei Menden fahndet. Diesmal erfolgte die Alarmierung am Samstag um 13.20 Uhr, nachdem Zeugen den Brand einer fünf bis sechs Quadratmeter großen Fläche gemeldet hatten. Die Brandstelle befindet sich nach Angaben der Polizei in Höhe der Straße Bimberg im Wald. In Flammen standen abgestorbene Äste und trockenes Laub. Bei Trockenheit und Hitze ist die Gefahr groß, dass es einen größeren Waldbrand geben könnte. Das Feuer vom Samstag konnte die Mendener Feuerwehr indes rasch löschen.

Sechsstelliger Sachschaden nach Brandstiftung an einem Harvester

In dem wiederholt betroffenen Waldstück am Salzweg in Lendringsen brennt Anfang Juni ein teurer Harvester aus – Auftakt zu einer Serie von Brandlegungen, die sich am Samstag offenbar fortgesetzt hat. Foto: Archiv, Corinna Schutzeichel / WP Menden

Seit Anfang Juni legen Unbekannte in immer demselben unzugänglichen Bereich Feuer. Beim ersten Mal kam es gleich zum bisher größten Schaden, als eine große Holz-Erntemaschine, ein sogenannter Harvester, durch die Flammen beschädigt wurde. Auch das unmittelbare Umfeld um das Fahrzeug wurde auf etwa 400 Quadratmeter in Mitleidenschaft gezogen, wie die WP berichtet hatte. Der Sachschaden allein an der teuren Holz-Erntemaschine ist sechsstellig. Danach brannte es noch mehrfach, einmal auch an zwei Stellen zugleich, was den Verdacht auf Brandstiftung zur Gewissheit machte.

Fahndung: MK-Polizei sucht erneut nach möglichen Zeugen

Mögliche Zeugen werden wieder gebeten sich bei der Polizei Menden unter der Rufnummer: 02373-9099-3211 zu melden.

