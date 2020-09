Sanierung der Gesamtschule Menden ist abgeschlossen

Menden. Die Außenfassade von „Haus 1“ der städtischen Gesamtschule Menden wurde neu gedämmt. Es ist nur eine der Sanierungsmaßnahmen.

Die Fassade leuchtet: Die apfelgrüne Verkleidung der Gesamtschule Menden ist bereits von weitem deutlich zu erkennen. Aber nicht nur die Farbe des Gebäudes hat sich verändert. Auch unter der bunten Verkleidung hat sich einiges verändert. Die Außenfassade von „Haus 1“ der städtischen Gesamtschule Menden wurde unter anderem neu gedämmt.

Das Gebäude, in dem früher die Hauptschule Am Gelben Morgen untergebracht war, vor der Sanierung. Foto: Martina Dinslage, Archiv

Zu dieser umfänglichen Sanierung gehört auch die Dämmung der oberen Geschossdecke und neue Fenster mit einer Dreifach-Verglasung. Teilweise wurde auch eine zusätzliche Innendämmung verbaut. Außerdem hat die Heizungsanlage neue Thermostatventile erhalten und die Heizungsanlage wurde durch einen hydraulischen Abgleich optimiert. Dies sorgt in der kalten Jahreszeit für eine gleichmäßige Wärmezufuhr in allen Räumen der Schule.

Umrüstung auf LED

Innerhalb des Gebäudes wurde die Beleuchtung komplett auf LED umgerüstet. Die Aula der Schule wurde mit einer modernen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ausgestattet. So wird der CO 2 -Ausstoß künftig um 160.800 kg/a reduziert, was einer prozentualen CO2-Vermeidung von 79 Prozent entspricht.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung.