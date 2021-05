Saubrücke in Menden wird repariert - ab Montag gesperrt

Menden. Die Saubrücke am Gymnasium an der Hönne in Menden muss repariert werden und wird ab 31. Mai gesperrt. Passanten müssen Brücke am Bahnhof nutzen.

Die in Menden unter dem Namen „Saubrücke“ bekannte Fußgängerbrücke am Gymnasium an der Hönne muss repariert werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

So können Fußgänger die Brücke, die die Obere Promenade mit der Walramstraße verbindet, vom 31. Mai voraussichtlich bis zum 5. Juni nicht nutzen. In dieser Zeit werden Fußgänger gebeten, zum Beispiel auf die Brücke am Bahnhof auszuweichen und so die Hönne zu überqueren.

Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis.

