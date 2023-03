Sauerländer Schlagernacht mit den „Amigos“ feiert Neuauflage

Die Sauerländer Schlagernacht mit den Amigos in der Hubertushalle in Menden

Menden. Die Sauerländer Schlagernacht der Hubertus-Schützen in Menden lockt wieder in die Hubertushalle. Jetzt gibt es die 6. Auflage mit den „Amigos“.

Vor der Corona-Pandemie entwickelte sich die Sauerländer Schlagernacht zu einem regelrechten Publikumsmagneten innerhalb der Veranstaltungen der Hubertus-Schützen. Nun soll es die sechste Auflage der Schlagernacht geben.

Bis zu 800 Gäste verzeichnete die Schützenbruderschaft St. Hubertus Menden-Nord zuletzt. Gerade in dieser schwierigen Zeit sei es wichtig gewesen, eine Möglichkeit des Abschaltens zu finden, betonen die Schützen. Am Samstag, 22. April, soll die Schlagernacht in die sechste Auflage gehen. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr.

„Die Amigos“: Band wird 1970 auf Schützenfest in Sundern gegründet

Von Beginn an dabei sind „Die Amigos“. Die Gruppe ist auch heute noch die offizielle Tanzmusik des Musikvereins „Amicitia 1796“ Garbeck. Gegründet wurde die Band 1970 auf dem Schützenfest in Sundern, wo sie sich noch als reine Instrumentalband einen Namen machte. Viele Jahre über wurde so auf den Bühnen des Sauerlands musiziert, bis sich Ende der 1990er-Jahre die Möglichkeit bot, mit dem Einstieg des Gesangs einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. Heute sind die Amigos eine ambitionierte und zugleich erfahrene „Mini“-Bigband, die mit aktuellen Top-Hits und selbstverständlich allen Klassikern „jede Party zum Kochen“ bringe.

Klassiker, Rock und Pop

Schlagernacht in Menden heiße für die Schützen, dass der Schwerpunkt auf deutscher Musik liegt, aber natürlich die Klassiker der internationalen Pop- und Rockgeschichte nicht fehlen werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden