Scaramouche in Menden: Karten gewinnen für „Tri Top Orange“

Menden. Die Band „Tri Top Orange“ ist am 25. März zu Gast im Scaramouche in Menden. Die WP verlost 2 x 2 Eintrittskarten für die Veranstaltung.

„Tri Top Orange“ spielt seit 22 Jahren gemeinsam mit dem Publikum auf dem spannenden Grat der Improvisation Überraschungsmusik. Jazz, Funk, Weltpunk. Für ihre Spontankonzerte holt sich die Band ähnlich wie beim Improvisationstheater Stichworte vom Publikum. So kann das Stichwort Erdbeere zu einer Nachspeise an einem romantischen Abend werden oder zur Akkordarbeit in chemieverseuchten spanischen Gewächshäusern. Dabei beeinflusst der Text die Musik und die Musik den Text. +++ Lesen Sie auch: Der Dinggang: Ganz großes Kino im kleinen Menden +++

Robby Göllmann - Gesang, Saxophon, Moderation; Stefan Nordbeck - E-Bass, Elektronik; Dirk Schuwerack – Drums. Beginn der Veranstaltung ist um 20.30 Uhr.

Tickets gibt es bei allen Ticket Regional Vorverkaufsstellen oder unter www.ticket-regional.de/katastrophen-kultur.

Kartenverlosung

Wir verlosen 2 x 2 Eintrittskarten für „Tri Top Orange“. Teilnehmen unter wp.de/tritoporange.

