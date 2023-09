Scheffers Kartoffelfest in Bösperde mit besten Aussichten

Tolles rund um die Knolle gibt es am Wochenende in Bösperde zu bestaunen. Beim Kartoffelfest in Bösperde werden bei bestem Wetter hunderte Besucher erwartet.

Bösperde. Seit 28 Jahren ist das Kartoffelfest auf Hof Schäffer eine regelrechte Institution. Auf was sich Besucher am Wochenende freuen können.

Der Kartoffelmarkt auf Hof Scheffer mit seinen zahllosen Angeboten durch die Bösperder Vereine ist nach 28 Jahren mittlerweile Legende. Seit 1995 ist dieser Markt dank der besonderen Atmosphäre, diverser Essstände und uriger Spielangebote längst auch ein Familienfest geworden. Am kommenden Wochenende, 16. und 17. September, ist es wieder so weit.

Reichlich Auswahl für Mendener Gourmets

Das Fest auf dem Hof von Bauer Heinz Scheffer an der Provinzialstraße 86 hat sich inzwischen fest im überregionalen Veranstaltungskalender etabliert. Der Markt bietet allen Bösperder Vereinen die Möglichkeit, sich zu präsentieren und durch Bewirtung und Beköstigung einen nicht unerheblichen finanziellen Beitrag für ihr Vereinsleben zu erwirtschaften: „Helfen durch Genießen“ lautet das Motto.

So sollen wieder reichlich Kartoffelgerichte angeboten werden: Pommes Frites, Reibekuchen und Bratkartoffeln. Die Speisen werden frisch zubereitet und man kann bei der Zubereitung traditioneller Spezialitäten wie Reibeplätzchen, Kartoffelpuffer, -suppe oder -kuchen zuschauen. Es gibt indes auch Fisch – im Brötchen oder frisch geräuchert, dazu Kürbiscremesuppe und Kartoffelchips. Ein Food-Truck bietet Schnitzel, Currywurst, Hot-Dogs und Burger an. Für den süßen Gaumen gibt’s Kartoffelwaffeln, Torten und Kuchen. Für Durstige stehen ein Bierwagen und ein Weinstand bereit, der auch frischen Federweißer anbietet. Frisch gepressten naturtrüben Apfelsaft kann man ebenso genießen wie Flammkuchen, Steinofenbrot und Eis.

Vereine und Institutionen helfen mit

Am Sonntag findet ab 15 Uhr eine Brandschutzerziehung durch die Löschgruppe Bösperde statt. Für die Kinder gibt’s einen Schminkstand, und auf der hochbeliebten Strohburg können sie sich austoben. Der gesamte Hof ist geöffnet, und so können auch die Kühe und Kälbchen bestaunt werden. Der Markt öffnet am Samstag um 12 Uhr, am Sonntag schon um 11. Am Samstagabend spielt ab 19 Uhr DJ Wiggi auf, während Sonntag ab 12 Uhr das Blasorchester Oesbern zum Konzert einlädt.

In diesem Jahr servieren die Handballer ihre legendären Reibeplätzchen, die Faustballer leckere Waffeln und selbstgebackenen Kuchen, die Freunde Maroeuil handgemachte Fritten, die Angelfreunde Fisch im Brötchen – oder frisch geräuchert. Die Kaninchenzüchter bieten schmackhafte Kartoffelsuppe an, es gibt noch Kürbissuppe und natürlich den Food Truck. Für Getränke sorgen die Fußballer. Am Samstag ab 18 Uhr ist die rheinische Kartoffelkönigin Jule Bonsels angesagt, danach legt DJ Wiggi los.

