Schnaps-Dieb in Menden hat Tasche mit Geheimfächern dabei

Menden. Mit einer präparierten Tasche räumt ein Ladendieb in Menden das Schnapsregal aus. Polizei und Ladendetektiv staunen, was dann zum Vorschein kommt.

Das sieht die Polizei auch nicht alle Tage: Mit einer mit einem Geheimfach präparierten Einkaufstasche voller hochwertiger Spirituosen ist ein Ladendieb am Dienstag in Menden aufgefallen. Ein Ladendetektiv beobachtete den jungen Mann gegen 17.15 Uhr in einem Supermarkt an der Holzener Straße. Als der Mitarbeiter den Dieb mit seiner großen Tasche ansprach, versuchte der Unbekannte zu fliehen. Doch der Ladendetektiv konnte ihn festhalten.

Dieb versteckt elf Flaschen im Wert von fast 500 Euro

In einem selbst gebastelten „Geheimfach“ steckten elf Flaschen mit alkoholischen Getränken im Wert von fast 500 Euro. Der Markt zog die Polizei hinzu. Die konnte den nicht Deutsch sprechenden Mann nur dank einer Russisch sprechenden Mitarbeiterin befragen. Die Polizei identifizierte ihn. Es handelt sich um einen 17-jährigen Jugendlichen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Erwischte vorläufig festgenommen.