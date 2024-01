Der Unterricht findet am Donnerstag, 18. Januar, im Märkischen Kreis wieder in Präsenz statt (Symbolbild). Die Entscheidung, ihr Kind zur Schule zu schicken, obliegt den Eltern.

Wetterlage Schnee in Menden und Balve: Schulen am Donnerstag geöffnet

Menden Während in den Kreisen HSK, OE und SI wegen der Wetterlage auch am 18. Januar kein Präsenzunterricht stattfinden soll, öffnen die Schulen im MK.

Die Bezirksregierung Arnsberg teilt am Nachmittag des 17. Januar mit, dass der Präsenzbetrieb in den Kreisen HSK, OE und SI am Donnerstag, 18. Januar weiterhin ruhen soll. Somit gilt dies nicht mehr für den Märkischen Kreis. Damit sind die Schulen in Menden und Balve nicht betroffen. Allerdings steht es den Eltern frei, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Das teilt die Stadt Menden am Mittwochnachmittag mit.

Eltern können entscheiden, ob der Schulweg zumutbar ist

Zitat der Bezirksregierung: „Schulleitungen in anderen ggf. lokal betroffenen Regionen weisen bitte darauf hin, dass grundsätzlich die Eltern entscheiden können, ob der Schulweg zumutbar und sicher ist. Bei extremen Wetterlagen können die Eltern morgens entscheiden, ihr Kind nicht in die Schule zu schicken. In diesem Fall ist die Schule umgehend zu informieren (Rd.Erl. 12-51 Nr. 1, Abschnitt 2, Abs. 2.1).“

Derzeit stünden die Schulleitungen der Mendener Schulen im engen Austausch mit den Eltern und informieren diese über die ihnen bereits bekannten Kanäle, heißt es aus der Stadtverwaltung.

