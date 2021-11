Schnelltests und Impfungen in Fröndenberg: Ein Überblick

Offizielle Impfstellen

Außer in Praxen von Haus- und Fachärzten können sich Bürger auch in der Impfstelle des Kreises Unna, Platanenallee 20a, eine Impfung geben lassen. Allerdings ist auch im ehemaligen Impfzentrum an der Platanenallee die Nachfrage aktuell sehr hoch. Es ist dringend notwendig, sich vorab einen Termin über das Onlineportal zu buchen. Dieses erreichen Sie über die Internetseite des Kreises: kreis-unna.de/impfen.

Die Zeiten der Impfstelle: dienstags von 8 bis 13.30 Uhr, donnerstags von 13 bis 18.30 Uhr und freitags von 13 bis 18.30 Uhr. Verimpft wird der Impfstoff des Herstellers BioNTech. Buchungen sind 14 Tage vor dem Termin möglich. Wenn keine Termine auswählbar sind, sind sämtliche Termine ausgebucht.

Der Impfbus macht zusätzlich auch in Fröndenberg Halt: Am Dienstag, 30. November, von 14 bis 18 Uhr am Jugendzentrum Windmühle, Kurt-Schumacher-Straße 12. Impfwillige können sich dort ohne Termin impfen lassen. Verimpft werden die Impfstoffe der Hersteller BioNTech und Johnson & Johnson. Pro Stunde kann nur eine bestimmte Anzahl von Personen geimpft werden. Daher kann es sein, dass bei zu großem Andrang schon vor Ende der angegebenen Impfzeit keine weiteren Personen mehr angenommen werden können.