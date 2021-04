Schock-Anrufe im MK: Weinende „Töchter“ als perfide Masche

Man kennt es als Enkeltrick per Telefon, jetzt rufen angebliche Töchter an, denen Furchtbares passiert ist.

Vor einer besonders perfiden Masche von Trickbetrügern warnt die Kreispolizeibehörde: Weinende und schluchzende Frauen versuchen derzeit, ältere Menschen im Märkischen Kreis auszunehmen.

Am Donnerstag allein drei Anzeigen aus Iserlohn

Nach Schockanrufen erstatteten allein am Donnerstag drei Iserlohner Anzeige bei der Polizei. Die Täter gaukelten ihren Opfern vor, am Telefon sei die in Not geratene Tochter. „Ich hab ein Kind totgefahren!“, erklärte die weibliche Stimme zwischen Weinkrämpfen und Schniefen. Bevor die Angerufenen richtig realisieren, was passiert, übernimmt angeblich ein Polizeibeamter den Hörer. Er stellt die Opfer vor die Alternativen: Entweder sie zahlen einen fünfstelligen Betrag, oder die Tochter wandert für lange Zeit ins Gefängnis. Wer würde nicht alles tun, um sein Kind vor so etwas zu bewahren?, fragt da selbst die Polizei.

Angebliche Tochter am Telefon – dabei gibt es gar keine

Die drei Iserlohner Senioren seien aber nicht auf den Betrug hereingefallen – weil sie entweder wussten, dass sie gar keine Tochter haben, oder weil die Tochter gerade höchstpersönlich zu Besuch war. Doch wenn die Anruf-Wellen durch eine Region wie den nördlichen Märkischen Kreis geben, finden sich offenbar oft genug Opfer. Die Polizei geht von einer erheblichen Dunkelziffer aus.

Polizei klärt auf: Ein „Freikaufen“ gibt es nicht

Die Geschichte vom „Freikaufen“ entbehrt jeder Realität. Die Polizei rät, bei solchen Anrufen direkt aufzulegen. Wer sichergehen will, dass nicht doch Tochter oder Sohn am Telefon sind, sollte sich mit anderen Verwandten beraten. Auch wenn die Tochter angeblich auf einem Polizeirevier „einsitzen“ soll: Spätestens, wenn sich die echte Tochter oder Enkelin an ihrem Handy oder Festnetzanschluss meldet, dürfte sich der Schockanruf schnell als Betrugsversuch entlarven lassen.

Ratschlag zur Vorbeugung: Aus Verzeichnissen streichen lassen

Die Täter durchsuchen Telefonverzeichnisse nach älter klingenden Vornamen. Eine Xenia muss weniger mit Betrugsanrufen rechnen als eine Wilhelmina. Deshalb rät die Polizei, sich aus den Verzeichnissen streichen zu lassen oder die Vornamen abzukürzen.

