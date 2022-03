Foto: Polizei ME

Menden Schon wieder! Warum gibt es bloß so viele Unfallfluchten?

Menden. Zu zwei weiteren Unfallfluchten kam es in den vergangenen Tagen in Menden. Die Verursacher der Schäden sind bislang unbekannt.

Zu zwei Verkehrsunfallfluchten kam es in Menden: Auf der Fröndenberger Straße, Höhe Hausnummer 101, touchierte ein Unbekannter am Samstag, 5. März, zwischen 9 und 9.20 Uhr mit einem unbekannten Fahrzeug den auf dem Parkplatz des dortigen Lidl-Marktes geparkten Pkw. Eine Schadensregulierung wurde nicht eingeleitet.

Laut Polizei wurde blauer Lackaufrieb festgestellt. Am beschädigten Fahrzeug ist der Kotflügel hinten links eingedellt und zerkratzt, Schaden: ca. 350 Euro.

Zwischen Freitag, 25. Februar, und Freitag, 5. März, parkte ein Mann seinen Leihwagen an diversen Örtlichkeiten. Schließlich bemerkte er den Schaden am Fahrzeug. Nach Spurenlage streifte ein unbekanntes Fahrzeug den Wagen des Mannes, so berichtet die Polizei. Bei dem Leihwagen wurden linksseitig beide Türen und Kotflügel eingedellt und zerkratzt sowie die Spaltmaße verschoben. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf circa 2000 Euro.

