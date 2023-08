Schützenfest BSB Menden: Festzug und Schießen an einem Tag

Menden. Der Bürger-Schützenbund Menden geht mit seinem Schützenfest neue Wege. Festzug und Vogelschießen finden erstmals an einem Tag statt. Alle Infos.

Der Bürger-Schützenbund Menden 1904 (BSB) geht neue Wege. Zum ersten Mal finden Festzug und Vogelschießen zum Schützenfest an einem Tag, am Samstag, 5. August, statt.

Das Fest beginnt mit der Kranzniederlegung am Ehrenmal und dem Besuch der Senioren im Altenheim St. Vincenz. Der Festzug startet um 15 Uhr vom alten Rathaus durch die Oberstadt zum Festplatz auf dem Hünenköpfchen. Allem voran geht das amtierende Königspaar Maikel und Edeltraud Nähring nebst Hofstaat und Vizekönigin Annette Bieling sowie dem Waldstadtorchester Iserlohn, gefolgt von vielen teilnehmenden Gastvereinen. Der BSB-Vorstand ist dem Königspaar zu besonderem Dank verpflichtet, „da es durch die Coronapandemie seit 2019 den BSB Menden als Königspaar repräsentiert hat“.

Shuttleservice vom Huckenohlstadion zum Hünenköpfchen

Im Anschluss an den Umzug wird das Waldstadtorchester aufspielen. Nach den Begrüßungen und Ehrungen beginnt das Vogelschießen am Vereinsheim auf dem Hünenköpfchen in gemütlicher Waldatmosphäre. Es wird auf Fernsehern in den Innenhof und die Zelte übertragen. Bedingt durch das Vogelschießen am Vereinsheim ist es keinem Fahrzeug erlaubt, zum Vereinsheim am Hünenköpfchen zu fahren, auch keinem Taxi-Unternehmen. Es wird von 14.30 bis 24 Uhr ein ständiger kostenloser Shuttleservice vom Parkplatz Huckenohlstadion Oesberner Weg zum Vereinsheim am Hünenköpfchen angeboten.

Programm Freitag, 4. August: 18.45 Uhr Antreten zum Ständchen Oberm Rolande Ecke Heinestr.

19 Uhr Ständchen beim Königspaar 2019/2023 Maikel und Edeltraud Nähring

Samstag, 5. August: 13.45 Uhr Antreten des BSB auf Battenfelds Wiese,

14 Uhr Kranzniederlegung am Ehrenmal,

14.20 Uhr Ständchen am Altenheim St. Vincenz,

14.30 Uhr Antreten zum Festzug am Alten Rathaus,

15 Uhr Großer Festzug durch die Innenstadt unter Beteiligung der Gastvereine und Musikkapellen, Parade an der Kolpingstr. (Lindenschänke) anschließend Gratulation und Konzert auf dem Festplatz „Auf dem Hünenköpfchen“,

17 Uhr Empfang der Gastvereine,

17.30 Uhr Ehrung langjähriger Mitglieder, anschließend Gratulation,

18 Uhr Vogelschießen auf dem Festplatz „Auf dem Hünenköpfchen“ mit dem Blasorchester Iserlohn und der Tanzmusik „Bernd Dellwig“,

etwa 22 Uhr Proklamation und Gratulation

Sonntag, 6. August: 11 Uhr Frühschoppen auf dem Festplatz „Auf dem Hünenköpfchen“

Am Abend spielt die Band Bernd Dellwig wieder zum Tanz auf. Der Eintritt ist frei und für Speis und Trank ist gesorgt. „Wir würden uns freuen, wenn viele Mendener Bürgerinnen und Bürger, sowie schützenbegeisterte, auswärtige Gäste und befreundete Vereine an unserem Schützenfest teilnehmen“, heißt es aus dem BSB-Vorstand.

Am Sonntag, 6. August, findet mit dem neuen Königspaar ab 11 Uhr ein Frühschoppen statt, zu dem ebenfalls alle Mendener Bürger und Gäste einladen sind.

