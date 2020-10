Schützenhalle HBL in Menden: Parkplatz wird jetzt ausgebaut

Bösperde. Der Parkplatz der HBL-Schützenhalle Bösperde glich in der Vergangenheit häufig einer Seenplatte. Jetzt wird mit dem Ausbau des Platzes begonnen.

Wie bereits angekündigt beginnt jetzt der Ausbau des Parkplatzes vor der Schützenhalle in Bösperde. Für Kanalarbeiten wird eine Straßensperrung notwendig.

In den kommenden Wochen wird der Schotterplatz in einen Parkplatz verwandelt, der seinem Namen gerecht wird, heißt es aus der Stadtverwaltung. In einem ersten Arbeitsabschnitt wird der Platz einen neuen Kanalanschluss erhalten, damit die Entwässerung des Parkplatzes gewährleistet werden kann. Für diese Arbeiten ist eine Straßensperrung der Bahnhofstraße in Bösperde im Abschnitt zwischen der Schützenhalle und dem Jugendtreff notwendig.

Neuer Kanalanschluss wird ab 12. Oktober verlegt

Der neue Kanalanschluss wird vom 12. Oktober 2020 bis zum 19. Oktober 2020 in der Straße verlegt. Für Verkehrsteilnehmer bedeutet das, dass bis auf die Durchfahrt nicht mehr möglich ist. Eine entsprechende Umleitung wird ausgeschildert.

Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für die kurzzeitige Verkehrsbeeinträchtigung.

