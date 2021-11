Schule sammelt Spenden: Weihnachtspäckchen für arme Kinder

Menden. Die Gesamtschule Menden nimmt bis zum 13. November Spenden für bedürftige Kinder in Osteuropa an.

Die Gesamtschule Menden beteiligt sich zum vierten Mal am Weihnachtspäckchenkonvoi unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“. Sandra Wüsthoff von der Gesamtschule: „Wir sind in diesem Jahr Sammelstelle für die Päckchen.“ Ab sofort können Interessierte bis zum 13. November Pakete in Schuhkarton-Größe im Haus 1 vor dem Lehrerzimmer abgeben – unter dem Weihnachtsbaum.

Die Geschenke gehen an bedürftige Kinder und Jugendliche in entlegenen und ländlichen Gegenden in Osteuropa. „Jede Klasse packt zwei Päckchen für unterschiedliche Altersgruppen“, sagt die Abteilungsleiterin der Unterstufe, sprich der Fünf- bis Siebtklässler.

Was soll in die Päckchen rein?

Im vergangenen Jahr konnte die Schulgemeinschaft 139 Päckchen sammeln – in diesem Jahr sollen es mit Hilfe der Bürgerinnen und Bürger noch mehr werden. Gut erhaltene, neuwertige Spielzeuge, Mal- und Schreibmaterialien, Kuscheltiere oder Hygieneartikel können genauso gut in die Box wie warme Kinderkleidung, Süßigkeiten, Aufkleber und Tagebücher. Absehen sollten Spender von Spielzeug mit Batterien, Geld, abgenutzter Kleidung und deutschsprachigen Büchern.

Es handelt sich um eine Aktion von Round Table, Ladies’ Circle, Old Table und Tangent Club und Freunden. Die Geschenke gehen an Waisen- und Krankenhäuser, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und Schulen.

