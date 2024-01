Schulen in Menden und Balve: Am Mittwoch kein Unterricht

Wegen der Wetterprognose gibt es in den Schulen am Mittwoch in Menden und im gesamten Märkischen Kreis keinen Unterricht.

Menden In den Schulen in Menden, Balve und im gesamten Märkischen Kreis gibt es am Mittwoch keinen Unterricht. Das sind die Hintergründe.

Die Schulen in Menden und im gesamten Märkischen Kreis öffnen am Mittwoch, 17. Januar, nicht für Unterricht. Das bestätigt die Bezirksregierung Arnsberg auf Nachfrage der Westfalenpost.

Der Präsenzbetrieb ruht in Teilen des Regierungsbezirks. Ursula Kissel, Pressesprecherin der Bezirksregierung

„Der Präsenzbetrieb ruht in Teilen des Regierungsbezirks“, erklärt Ursula Kissel, Pressesprecherin der Bezirksregierung Arnsberg. Davon sei unter anderem der Märkischen Kreis betroffen. Hintergrund sei die Wetterprognose des Deutschen Wetterdienstes, der vor starkem Schneefall und Glätte warne.

Info für Schülerinnen und Schüler

Die Bezirksregierung gehe davon aus, dass die Schulen am Dienstagnachmittag noch versuchen werden, die Schülerinnen und Schüler beziehungsweise die Eltern entsprechend zu informieren. „Die Schulen öffnen aber für die Schüler, die das nicht mitbekommen haben und betreut werden müssen“, sagt Ursula Kissel.

Schulen können Distanz-Unterricht durchführen

Je nachdem, wie die entsprechenden Schulen aufgestellt sind, würde Unterricht in räumlicher Distanz (online) durchgeführt. Hierüber entscheide die jeweilige Schulleitung im Rahmen der organisatorischen und personellen Möglichkeiten.

Mehrere Kreise sind betroffen

Die Wetterprognose habe auch Auswirkungen auf den Hochsauerlandkreis, den Kreis Olpe und den Kreis Siegen-Wittgenstein, teilt die Bezirksregierung am Nachmittag dann auch in einer Presseerklärung mit. „Die genaue räumliche Einordnung sowie die Intensität sind derzeit noch unsicher“, heißt es von der Bezirksregierung. „Mit größeren Beeinträchtigungen im Straßen- und Schienenverkehr ist zu rechnen“. Es werde daher „ein regionales Ruhen des Präsenzbetriebs für die Schulen für den 17. Januar in den oben genannten Kreisen angeordnet“.

Lehrkräfte treten Dienst an

Die Lehrkräfte werden – unabhängig von dieser Regelung – ihren Dienst antreten, soweit es die Witterungsverhältnisse zulassen, so die Bezirksregierung: „Sie können auf Anordnung der Schulleitung Distanzunterricht auch von einem anderen Ort als der Schule erteilen.“

Betreuung gewährleistet

Auch Eltern und Träger des Ganztags sollen von der Schule rechtzeitig über die getroffenen schulischen Maßnahmen informiert werden: „Kinder, die regelmäßig im Ganztag betreut werden, können bei Bedarf und in Abstimmung mit dem Träger ein solches Angebot erhalten.“ Für Schülerinnen und Schüler, die die Mitteilung über den Unterrichtsausfall nicht mehr rechtzeitig erreicht hat und die deshalb im Schulgebäude eintreffen, werde eine angemessene Betreuung durch die Schulen gewährleistet.

Einige Mendener Schulen haben am Dienstagnachmittag aktuell reagiert und informieren auch auf ihren Homepages.

Balves für Schulen zuständiger Fachbereichsleiter André Flöper bestätigte auf Anfrage der Westfalenpost, dass die örtlichen Schulen geschlossen seien. Eltern und Lehrkräfte würden informiert: „Hier laufen die Telefone heiß.“

