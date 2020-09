Schwerer Einbruch in Fröndenberger Kindergarten „Oase“

Fröndenberg. Die Täter kamen in der Nacht: Bargeld, Laptop und Beamer sind weg, im Kindergarten selbst wurden Schränke aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Bargeld, Laptop und Beamer sind weg, der Kindergarten selbst ist verwüstet: So fand die alarmierte Polizei am Mittwochmorgen die evangelische Kita „Oase“ an der Schröerstraße vor. Der massive Einbruch muss in der Nacht begangen worden sein. Der oder die Täter sind noch unbekannt. Eingedrungen wurde durch die Hintertür des Kindergartens, die aufgehebelt wurde. Im Gebäude wurden dann mehrere Räume durchsucht und auch Schränke aufgebrochen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar, ebenso, ob und wie der Betrieb der Kita weiterlaufen kann.

Evangelische Kita verfügt über 55 Plätze für Kinder von 0 bis sechs Jahren

Der Kindergarten verfügt über 55 Plätze in drei Gruppen (ab 0 Jahren, für zwei- bis sechsjährige und für drei- bis sechsjährige Kinder).

Die Polizei fragt nun nach möglichen Zeugen, der Kindergarten liegt nahe der Eulenstraße: Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise gehen an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921-0.