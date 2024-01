Unfall in Menden: Drohne verhindert Hubschrauber-Landung

Eine Drohne verhinderte die Landung des Rettungshubschraubers am Unfallort, er musste zur Rettungswache in Menden fliegen.

Oberrödinghausen Nach einer Kollision in Oberrödinghausen gibt es mehrere Verletzte. Ein Flugobjekt über der Unfallstelle behindert die Rettungsmaßnahmen massiv.

Auf der Hönnetalstraße in Oberrödinghausen hat sich am Mittwochabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Die Unfallstelle lag unterhalb der Kirche „Maria, Königin des Friedens“. Zwei Fahrzeuge mit MK-Kennzeichen, ein BMW Kombi und eine Audi Limousine, waren frontal zusammengestoßen. In einem Auto waren vier Insassen, in dem anderen nur der Fahrer. Vier Beteiligte wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Sie wurden in Rettungswagen behandelt. Ein Rettungshubschrauber wurde gerufen.

Vier Personen sind bei dem Unfall in Oberrödinghausen schwer verletzt worden. Foto: Stefan Deitel / WP

Seine Landung verzögerte sich allerdings, weil ein Unbekannter eine Drohne über den Unglücksort fliegen ließ. Das Fluggerät gehörte weder zu den Einsatzkräften vor Ort, noch zu den Pressevertretern. So kreiste Christoph Westfalen über der Unglücksstelle - es war ungewiss, ob eine sichere Landung zu gewährleisten war. Eine Kollision des Hubschraubers mit der Drohne musste bei totaler Dunkelheit unbedingt verhindert werden. „Das Überfliegen von Unfallstellen mit Drohnen ist verboten“, erklärte Feuerwehrsprecher Stefan Deitel.

Auf der Hönnetalstraße ereignete sich ein schwerer Unfall. Vier Personen wurden verletzt. Foto: Dennis Echtermann / Menden

Letztlich musste der Hubschrauber das Landemanöver in Oberrödinghausen komplett abbrechen und stattdessen zur Rettungswache nach Menden fliegen, wohin die schwerstverletzte Person gebracht wurde.

Ein Unfallaufnahmeteam aus dem Hochsauerlandkreis unterstützte die Ermittlungen der Polizei vor Ort. Foto: Thomas Hagemann / WP

Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. Drei Notärzte versorgten die Verletzten, Rettungswagen kamen aus Menden, Hemer, Iserlohn und dem Kreis Unna. Die Feuerwehr war mit den Löschzügen Lendringsen und Wache sowie Kräften des Löschzugs Mitte im Einsatz. Ein Unfallaufnahmeteam aus dem Hochsauerlandkreis unterstützte die Ermittlungen der Polizei.

