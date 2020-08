Schwindelanfall: Mendenerin (65) legt mit Auto Gartenzaun um

Lendringsen. Als sie das Freizeitzentrum Biebertal passiert, wird einer Fahrerin (65) schwindlig. Sie kommt von der Straße ab, das Auto kracht in einen Zaun.

Schwerer Unfall auf dem Bieberkamp: Am Samstag gegen 11.10 Uhr passiert eine 65-jährige Autofahrerin aus Nachrodt auf dem Bieberkamp in Fahrtrichtung Lendringsen gerade das Freizeitzentrum Biebertal, als ihr schwindlig wird. In Höhe des Hennekeis verliert sie die Kontrolle über ihren Wagen, der nach links von der Fahrbahn abkommt und seitlich in einen Jägerzaun kracht. Der Zaun wird auf 15 Metern der Länge nach niedergewalzt, erst nach weiteren 30 Metern kommt der Wagen zum Stehen.

Es ist reines Glück im Unglück, dass keine Menschen dem Auto im Wege stehen, das schließlich auf dem Rad-/Gehweg zum Stillstand kommt. Die Unfallverursacherin wird in ihrem Wagen leicht verletzt, im Rettungswagen wird sie ins St.-Vincenz-Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen ist nicht mehr zu bewegen und muss abgeschleppt werden. Den Sachschaden beziffert die Mendener Polizei mit etwa 7600 Euro.