Selbsthilfe, wenn Ängste das ganze Leben begleiten

Viele Menschen tragen im Alltag eine Maske, wie Gudrun Vedder, Heilpraktikerin für Psychotherapie, hier symbolisch zeigt. Das müsse nicht immer schlecht sein, doch sollten Menschen darauf achten, ihre Bedürfnisse nicht zu vernachlässigen, so die Mendenerin.

Menden Manche Ängste begleiten Menschen ihr ganzes Leben lang. Bei leichten Ängsten ist Selbsthilfe möglich. Gudrun Vedder gibt Tipps.

Bei starken Ängsten oder Phobien sind ein Arzt oder ein psychologischer Psychotherapeut gefragt. Doch es gibt auch Ängste, die viele Menschen ein Leben lang begleiten. Solange die Ängste nicht so stark sind, dass sie den Alltag und die Lebensqualität immens einschränken, können Betroffene auch versuchen, sich selbst zu helfen. Die Mendenerin Gudrun Vedder (62) ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und arbeitet seit vielen Jahren auch mit Menschen, die unter verschiedenen Ängsten leiden.

Mit welchen Ängsten kommen Ihre Klienten zu Ihnen?

Gudrun Vedder: Die Klienten, die zu mir kommen, sagen oft nicht „Ich habe Angst“. Stattdessen schildern sie Ihre Symptome - sie sind nervös, unruhig, schlafen schlecht, machen sich viele Gedanken und Sorgen, finden oft keine Lösungen. Ihnen fehlt ein hohes Maß an Selbstsicherheit und Selbstvertrauen, sich in bestimmten sozialen Situationen zu verhalten. Nicht selten leiden die Menschen dann an einer Angststörung und/oder einer depressiven Störung.

Woher kommen Ängste?

In der Kindheit werden wir durch unsere Eltern, Großeltern, Lehrer, aber auch durch unsere Gesellschaft geprägt. Manche Kinder werden nur beachtet, wenn sie sich mit guten Leistungen hervortun, lieb und angepasst sind. Sie lernen nicht „nein“ zu sagen, oder sie werden als Kinder nicht wahrgenommen, nicht wertgeschätzt. Wir entwickeln Muster, Glaubenssätze und Haltungen. Dieses kann uns für das ganze Leben prägen. Wir alle haben Ängste, oder wie ich oft sage: Wir tragen einen emotionalen Rucksack. Es sind oft unverarbeitete und überwältigende Situationen, oder Gefühle, die in der Kindheit zu Angst und Unsicherheit geführt haben.

Hieraus entwickelt sich nach und nach unsere Identifizierung, unsere Einstellung zu uns und zu unserer Umwelt. Wir glauben, dass wir funktionieren „müssen“. Diese Identität kann auch zu einer Maske werden, wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse nicht entwickeln oder sehen.

Manche Menschen vermeiden Situationen, vor denen sie Angst haben. Ist das eine ratsame Strategie?

Es ist eine „heilsame“ Strategie, eine Vermeidung, aber mit einer Vermeidung gibt es keine Entwicklung. Es gibt unendlich viele Themen der Vermeidung von Angst oder angstauslösende Situationen. Jede Angststörung kann und sollte individuell behandelt werden.

Welche Rolle spielt der Perfektionismus?

Eine große Rolle. Hier zeigt sich die Angst „in mir“. Diese Angst ist meist nicht bewusst. Möglichkeiten sind: Angst vor Ablehnung, Angst Fehler zu machen, Angst nicht gut genug zu sein usw. Niemand ist perfekt, gut ist immer gut genug. Hier ist es wichtig, auf die eigenen Bedürfnisse und Fähigkeiten zu schauen. Wir alle wollen gefallen, gemocht werden und wollen einen Zustand der Harmonie, und das in möglichst vielen Bereichen: Familie, Partnerschaft, Freundeskreis, Arbeitsplatz, Gesellschaft und vieles mehr.

