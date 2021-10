Senior vor der Sparkasse Menden bestohlen - Zeugen gesucht

Der Senior hatte gerade Geld am Schalter der Sparkasse Menden abgehoben. Auf der Straße sprach ihn ein Mann an - die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Ein 85-jähriger Senior aus Menden wurde am Freitag auf der Poststraße bestohlen. Er hatte gerade Geld am Schalter der Sparkasse abgehoben. Draußen auf der Straße sprach ihn ein Unbekannter an, um Geld zu wechseln. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Unbekannter Dieb direkt nach dem Geldwechseln verschwunden

Der Senior tat ihm den Gefallen. Nach Aussagen des 85-Jährigen, wirkte der Unbekannte sehr aufgeregt und sei nach dem Wechseln rasch verschwunden. Als der Senior den Verschluss seines Portemonnaies kontrollierte, fiel ihm auf, dass die gerade in der Bank abgeholten Geldscheine weg waren. Das Opfer erstattete Anzeige bei der Polizei.

Polizei sucht nach Mann mit rundem, gebräuntem Gesicht und schütteren Haaren

Der Unbekannte hat ein rundes, gebräuntes Gesicht und schüttere Haare. Er trug eine lange, weiße Sommerweste.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 02373/9099-0.

