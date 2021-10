Hat ein Mann in Menden seiner Frau gegen ihren Willen sexuelle Gewalt in der Ehe angetan? Das Amtsgericht in Menden hat den Whatsapp-Chat des Paares ausgewertet. Ausgedruckt ist ein dicker Ordner voll herausgekommen. Die schriftlichen Aussagen widersprechen dem, was der Angeklagte sagt.