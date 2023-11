Sicher zur Schule kommen: Nachbessern in Fröndenberg

Ein sogenannter Sperrbügel wurde an der Ardeyer Straße in Fröndenberg an einem schmalen Fußgängerweg installiert, um vo allem Kinder vor dem Verkehr zu schützen.

Fröndenberg Eltern von Fröndenberger Grundschülern üben Kritik an einigen Schulwegen. Kinder müssen teilweise vielbefahrene Straßen kreuzen.

Sind Fröndenbergs Schulwege zu unsicher? Mit dieser Frage setzt sich der Bau- und Verkehrsausschuss am Dienstag, 21. November, auseinander. Als Entscheidungsgrundlage dienen unter anderem die Ergebnisse einer Elternbefragung, die in diesem Jahr an allen drei Grundschulen durchgeführt wurde. Daraus gehen mehrere potenzielle Gefahrenpunkte hervor.

Verkehrsinsel nahe des Bahnübergangs in Langschede biete für Schulkinder keine Sicherheit

Wie schätzen Eltern den täglichen Schulweg ihrer Kinder ein? Die zuständige Fachabteilung der Stadt hat die Fragebögen aus der Elternbefragung 2023 dazu ausgewertet. „Im Vergleich zur Elternbefragung 2018 haben sich dabei keine grundlegend neuen Problemfelder ergeben“, heißt es von Seiten der Verwaltung. Dennoch gebe es Nachbesserungsbedarf - unter anderem im Bereich der Querungshilfe auf der Ardeyer Straße. Die schmale Verkehrsinsel nahe des Bahnübergangs in Langschede biete für Schulkinder keine Sicherheit und die Beschilderung schränke zudem die Sicht auf kleine Kinder ein, so der Tenor. Der Wunsch: Zebrastreifen und Tempo 30.

Eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h ist nach Auskunft der Straßenverkehrsbehörde nicht anordnungsfähig, da eine besondere Gefahrenlage hier nicht begründet werden kann. Verwaltung Stadt Fröndenberg

Die Verwaltung ist tätig geworden und hat eine Verkehrsmessung, die sogenannte V85-Messung, in dem Bereich durchgeführt. Vom 14. bis 22. September habe sie Verkehrsstärke und Geschwindigkeiten gemessen. Das Ergebnis: durchschnittliche Geschwindigkeit von 40 Stundenkilometern und eine tägliche Verkehrsstärke von rund 4600 Fahrzeugen. Damit ist eine Tempo-30-Zone vom Tisch, „da eine besondere Gefahrenlage hier nicht begründet werden kann“, so die Verwaltung. Es habe auch Ortstermine mit der Straßenverkehrsbehörde des Kreises Unna und dem Landesbetrieb Straßenbau NRW gegeben. Auch ein Fußgängerüberweg sei nicht umsetzbar. Als Grund nennt die Verwaltung die fehlende Sichtbeziehung zwischen den wartenden Fußgängern und den Fahrzeugen.

Und nun bleibt alles wie bisher? Nein. Straßen NRW habe laut der Stadtverwaltung bereits die Verkehrszeichen an der Querungshilfe verkleinert. Außerdem soll ein weiteres Gefahrenzeichen („Achtung Kinder“) unmittelbar nach dem Bahnübergang in Fahrtrichtung Ardey aufgestellt werden, „um die Verkehrsteilnehmer bereits hier auf die Querungshilfe aufmerksam zu machen“.

Mehr zum Thema

Doch nicht nur die Querung bereitet Eltern Sorge. Auch der schmale Fußweg in dem Bereich stand in der Kritik. Hier sei laut Verwaltung durch das Tiefbauamt nun ein sogenannter Sperrbügel installiert worden. Dieser soll den Fußgängerverkehr optisch von der Fahrbahn wegleiten und gleichzeitig als Abtrennung zur Fahrbahn dienen, teilt die Verwaltung mit. Darüber hinaus soll die Beleuchtung des Verbindungswegs zwischen Ardeyer Straße und Gartenstraße verbessert werden. Dazu würden aktuell Gespräche mit den Grundstückseigentümern stattfinden.

Ortsdurchfahrt in Frömern in der Kritik: Am Bus-Wartebereich soll nachgebessert werden

„Problematisch ist und bleibt die Fahrbahnbreite“, so die Verwaltung mit Blick auf die Ortsdurchfahrt Frömern (L679, Von-Steinen-Straße), die Eltern ebenfalls ein Dorn im Auge zu sein scheint. Straßenbautechnisch seien hier alle Maßnahmen ausgereizt, um die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Die Fahrbahnbreite könne nicht verändert werden.

Problematisch ist und bleibt die Fahrbahnbreite. Verwaltung Stadt Fröndenberg

Einziger Wermutstropfen: Die Haltestelle Landstraße (nördlich der Spedition), wo es vor wenigen Wochen einen Unfall gegeben hatte, werde derzeit von Straßen NRW unter die Lupe genommen. Der Wartebereich soll so ausgestaltet werden, dass er am Anfang und am Ende mit einem Zaun oder Sperrbügel versehen wird. „Dadurch soll gewährleistet werden, dass Fahrgäste den Wartebereich erst verlassen können, wenn der Bus weiterfährt und die Sicht auf die Fahrbahn in beide Richtungen möglich ist.“

Eltern schätzen Straße „Westfeld“ als gefährlich ein: Wird sie zur Einbahnstraße?

Aufgrund der aktuellen Baustellensituation an der Ardeyer Straße wird die Straße Westfeld momentan als inoffizielle Umleitungsstrecke in Fahrtrichtung Langschede genutzt. Im vergangenen Monat gab es dort einen Unfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Und auch die Befragung zeige, dass Eltern die Straße Westfeld gefährlich finden. Es fehle der Gehweg und auch die Beleuchtung sei mangelhaft.

„Aufgrund der erneuten Meldungen durch die Eltern wurden die Planungen zu einem bereits in 2019 ausgearbeitetem Projekt wiederaufgenommen. Für die Straße Westfeld wäre die Ausweisung einer Einbahnstraße, alternativ auch als unechte Einbahnstraße, möglich“, teilt die Verwaltung mit. „Dabei würde die Einfahrt in die Straße Westfeld ab dem Verbindungsweg zur Straße Ruhrblick gesperrt. Im Bereich der Einmündung zur Ardeyer Straße würde bereits auf das folgende Verbot der Einfahrt hingewiesen werden.“ Beide Vorschläge seien umsetzbar - sie müssen jedoch vom Ausschuss beauftragt werden, damit die Stadt die „entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung bei der Straßenverkehrsbehörde“ beantragen kann.

Neue Markierungen und Beleuchtung in der Alleestraße

Doch es hat sich auch schon etwas in Fröndenberg getan: Es gibt neue Markierungen des Fußgängerüberwegs an der Alleestraße. Straßen NRW sei hier tätig geworden und auch die erforderliche Beleuchtung sei vom Tiefbauamt in Kooperation mit den Stadtwerken hergestellt worden.

Ganz generell werde nun der neue Maßnahmenkatalog zusammengestellt und „anschließend unter Beteiligung der zuständigen Stellen geprüft“. Notwendige kurzfristige Änderungen an den aktuellen Schulwegplänen hätten sich durch die Elternbefragung nicht ergeben. Einzelheiten will die Verwaltung in der Sitzung am Dienstag vorstellen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden