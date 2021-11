Mendener Notfallseelsorge hilft in schrecklichen Situationen

Menden. Die Notfallseelsorger engagieren sich in Menden, um anderen zu helfen. Das Team sucht Nachwuchs.

Manchmal sitzt sie einfach nur da, hört zu, hält eine Hand. Manchmal muss sie selbst weinen. Denn wenn sie gerufen wird, dann ist die Lage ernst. Etwas Schlimmes ist passiert. Trauer, Verzweiflung, Hilflosigkeit oder sogar Wut liegen in der Luft. Dunja Fricke ist Notfallseelsorgerin in Menden.

„Ich mache das jetzt seit 17 Jahren, aber meinen ersten Einsatz werde ich nie vergessen.“ Ein junger Mann sieht keinen anderen Ausweg, er nimmt sich das Leben. Mit 17. Die Familie steht unter Schock. Wie sagen wir es dem Bruder? Er wohnt so weit weg. Am Telefon? Nein, das geht nicht. Dunja Fricke ist da, spendet Trost und versucht Halt zu geben. Behutsam erarbeitet sie eine Lösung: Ein Onkel in der Nähe des Bruders wird alarmiert. Er überbringt die grausame Nachricht persönlich. „Wir müssen mit der Familie zusammen überlegen, wie wir andere Angehörige informieren“, sagt die Expertin. Denn es handle sich oft auch um einen Kampf gegen die Zeit. Schuld daran ist das Internet. Wer möchte schon aus den sozialen Netzwerken erfahren, dass der eigene Bruder, die Mutter oder die Partnerin gestorben ist? „Das hat sich in den vergangenen Jahren ziemlich gewandelt.“

Aufwachen neben einer Leiche

„Unser häufigstes Einsatzgebiet sind häusliche Todesfälle“, erklärt Dunja Fricke, die seit rund einem Jahr im Leitungsteam der Mendener Notfallseelsorge ist. Meist, so sagt sie, gehe es um den Partner, der morgens tot im Bett liege, oder Suizide. Selten spiele auch der Plötzliche Kindstod eine Rolle. Immer, wenn die alarmierten Einsatzkräfte das Gefühl haben, die Hinterbliebenen brauchen Unterstützung, dann kommen die ehrenamtlichen Seelsorger ins Spiel. 17 Ehrenamtler übernehmen diesen Job aktuell in Menden. Sie werden über einen Melder gerufen und machen sich schnellstmöglich auf den Weg.

Aktuell zwei Auszubildende: Weitere Helfer gewünscht Die Notfallseelsorge Menden ist angebunden an die Feuerwehr und die Kirche. Die Gruppe finanziert ihre Einsätze selbst, Aus- und Fortbildung übernimmt die Evangelische Kirche. Die Stadt Menden hat kürzlich Einsatzkleidung für die Gruppe finanziert. „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Dunja Fricke. Aktuell befinden sich zwei Menschen in der Ausbildung, Ende 2022 wird eine neue Ausbildungsrunde starten. Dafür suchen die Ehrenamtler Anwärter. Wer interessiert ist, Zeit hat und helfen möchte, kann sich mit Dunja Fricke in Verbindung setzen (dunjafrick@web.de). Firmen, Institutionen, Schulen, die mehr über die Seelsorger erfahren möchten, besucht das Team gerne. „Wir bieten an, uns persönlich vorzustellen.“

Wenn ein geliebter Mensch stirbt, reagiert jeder Betroffene anders. „Die einen weinen und schreien, andere sind aggressiv. Und manche Menschen sind ganz still, als wären sie eingefroren“, erklärt Dunja Fricke. Was die Notfallseelsorger beim Einsatz erwartet, wissen sie vorher nicht. Sie müssen spontan reagieren. Neben Empathie und einer besonderen Menschenkenntnis greifen die Helfer dann auf Wissen zurück, das sie sich in ihrer einjährigen Ausbildung aneignen. Für die Kosten dieser Ausbildung kommt die Evangelische Kirche auf. Auch regelmäßige, freiwillige Fortbildungen helfen dabei. Dunja Fricke hat jahrelange Erfahrung, sie weiß, dass es oft weniger darum geht, zu reden. „Manchmal ist es besser, einfach da zu sein und die Situation, das Leid, mitzutragen. Einfach auch Halt zu geben.“

Ein Todesfall ruft verschiedene Behörden auf den Plan. „Die Kriminalpolizei kommt immer, wenn die Todesursache unklar ist“, sagt die Expertin. Als Seelsorgerin könne sie das Vorgehen erklären, die Betroffenen unterstützen und ihnen beispielsweise auch den Kontakt zum Bestatter vermitteln. Die Aufgaben sind vielfältig, wie die Bedürfnisse der Menschen.

Auf Gefühle richtig eingehen

Aber nicht immer geht es nur um die Angehörigen des Verstorbenen. Passiert ein tragischer Unfall in der Öffentlichkeit, sind oft auch Helfer oder Personen, die den Tod eines anderen Menschen miterleben mussten, betroffen. So geschehen durch den Suizid eines Mädchens in einem Mendener Schulgebäude. Oder als die kleine Lia vermisst wurde und unzählige Helferinnen und Helfer etwa eine Woche verzweifelt nach ihr suchten. Solche Einsätze fordern das Team besonders. „Das Schicksal von Lia ging mir sehr nahe“, sagt sie. Es war die längste Betreuung, die die Ehrenamtlerin bisher gemacht hat. Durch Corona hat sich die Arbeit kaum geändert. Nur zwei Ehrenamtler pausieren deswegen aktuell. Der einzige Unterschied während der Einsätze sei, dass nun Desinfektionsmittel, Handschuhe und Maske die Ausstattung ergänzen. Und natürlich der nötige Abstand eingehalten werden muss.

Im vergangenen Jahr hatten die Seelsorger rund 14 Einsätze, in diesem Jahr sind es bereits jetzt 14. Im Schnitt dauern die Einsätze zwei Stunden. „In Menden funktionieren die sozialen Strukturen“, sagt Dunja Fricke. Erst einmal habe sie nach einem Fall ein schlechtes Gefühl gehabt. Die Frau eines Seniors sei beim Kochen tot umgefallen, er habe total betroffen und hilflos gewirkt. Fricke habe ihn nur ungern allein zurückgelassen und deshalb den sozialen Dienst hinzugezogen. „Wir sind gut vernetzt.“

Gemeinsame Sondereinheit bilden

Immer wieder finden Nachbesprechungen im Team statt. Fälle werden anonymisiert besprochen und aufgearbeitet. Die 17 aktiven Mitglieder sind zwischen 40 und 70 Jahre alt und haben unterschiedlichste Berufe. Das Wissen aus den eigentlichen Berufen kann bei der Arbeit, je nach Einsatzort, helfen. Deshalb kooperieren die Mendener Seelsorger jetzt auch mit denen aus Iserlohn und Hemer. Es soll eine Art Spezialeinheit für Schuleinsätze entstehen. Kompetenzen sollen gebündelt und genutzt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden