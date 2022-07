SIHK hilft Unternehmen bei Anträgen für Energiekosten

Menden/Hagen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat ein Programm für energieintensive Betriebe aufgelegt. So hilft SIHK dabei.

Die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer (SIHK) unterstützt ab sofort Unternehmen bei der Antragsstellung für Energiekostenzuschüsse.

Das sogenannte Energiekostendämpfungsprogramm (EKDP) für energieintensive Industrien ist gestartet. „Auch im Märkischen Kreis sind zahlreiche Unternehmen besonders stark von den aktuell hohen Strom- und Gaspreisen betroffen. Diese können ab sofort Anträge auf Energiekostenzuschüsse beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle stellen“, teilt die SIHK mit. Die Kammer unterstützt bei der Antragsstellung.

Online-Workshops möglich

Die Bundesregierung bezuschusst mit diesem Programm einen Anteil der zusätzlichen Erdgas- und Stromkosten von Februar bis September 2022, soweit sich der Preis im Vergleich zum Durchschnittspreis 2021 mehr als verdoppelt hat. Welche weiteren Voraussetzungen erfüllt sein müssen und welche Unterlagen für die Antragstellung benötigt werden, erklären unter anderem Experten des Bundesverbandes der Energie-Abnehmer am 27. Juli in zwei Online-Workshops.

Die SIHK bietet ergänzend dazu einen moderierten Erfahrungsaustausch für antragstellende Unternehmen an. Das Fachforum Energie trifft sich am 17. August um 15.30 Uhr im Hörsaal der SIHK in der Bahnhofsstraße 18 in Hagen.

