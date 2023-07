Sirenenalarm: Feuerwehr Menden rückt nach Bösperde aus

An der Straße Holzerheide in Bösperde kann die Feuerwehr einen Dachstuhlbrand verhindern.

Bösperde. Sirenenalarm am frühen Samstagabend in Menden. An der Straße Holzerheide in Bösperde drohte ein Dachstuhl in Brand zu geraten. Das ist passiert.

Bei Arbeiten mit einem Gasbrenner im Dachbereich eines Haus an der Holzerheide in Bösperde waren am Samstagnachmittag (1. Juli) einzelne Balken in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte einen Dachstuhlbrand verhindern.

Wegen der starken Rauchentwicklung lief der Einsatz unter Atemschutz. Foto: Stefan Deitel / Feuerwehr Menden

Wie Feuerwehrsprecher Stefan Deitel berichtet, sei es im Bereich des Dachstuhls zu einer größeren Rauchentwicklung gekommen. Um 17.22 Uhr seien die Löschgruppen Bösperde und Halingen alarmiert worden.

Weil sich herausstellte, dass zu wenig Atemschutzgeräteträger vor Ort waren, wurde zusätzlich die Löschgruppe Schwitten um 17.45 Uhr nachalarmiert – und zwar per Sirene. „Weil es sich dann um einen Zugalarm handelte“, erklärt Deitel. Die Löschgruppen Bösperde, Halingen und Schwitten bilden den Löschzug Nord der Freiwilligen Feuerwehr Menden.

Nach etwa eineinhalb Stunden konnte der Einsatz in Bösperde beendet werden.

