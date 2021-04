Feuerwehr Menden löscht brennendes Auto unter Vordach

In der Horlecke in Menden stand unter dem Vordach einer Firma ein Pkw in Flammen. Löschzug Mitte und Feuerwache im Einsatz. Person verletzt.

Menden. Sirenenalarm um kurz nach 18 Uhr in Mendsen. Der Löschzug Mitte der Feuerwehr Menden und die Feuerwache Menden wurden zu einem Brand an einem Gebäude in der Horlecke in Menden alarmiert. Unter dem Vordach einer Firma in Höhe Hausnummer 15 war ein Pkw in Brand geraten.

Auto und Palettenstapel in Brand geraten - Feuerwehr vor Ort

Wie Feuerwehrsprecher Christopher Reimann berichtet, brannte der Pkw unter einem Vordach, das wiederum direkt an ein Firmengebäude angrenzte. „Ein Pkw brennt sehr schnell, anfangs gab es auch eine starke Rauchentwicklung“, beschreibt der Feuerwehrsprecher die Situation vor Ort. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr habe das Feuer jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden können. Weil die Flammen bereits auf das Dach der angrenzenden Halle übergegriffen hatten, öffnete die Feuerwehr die Dachhaut, um dort mögliche Glutnester zu bekämpfen.

Eine Person wurde bei dem Brand verletzt und zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht, berichtet Feuerwehrsprecher Reimann.

Sirenenalarm erst nach Eintreffen der ersten Kräfte in der Horlecke

Zunächst war der Feuerwehr ein Pkw-Brand an einem Firmengebäude in der Horlecke gemeldet worden. Erst bei Eintreffen der ersten Kräfte habe sich gezeigt, dass das Auto unter dem Vordach einer Halle stand und im Umfeld bereits weitere Gegenstände brannten. Per Sirenenalarm wurde deshalb Verstärkung gerufen. „Eine reine Vorsichtsmaßnahme“, erklärt Christopher Reimann.

Weitere Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!