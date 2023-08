Beim Federnwerk Höppe an der Fröndenberger Straße brennt noch ersten Erkenntnissen eine Absauganlage.

Einsatz Sirenenalarm in Menden: Beim Federnwerk Höppe brennt es

Menden. Die Fröndenberger Straße ist momentan wegen eines Einsatzes der Feuerwehr auf Höhe von Herbrügger gesperrt.

Sirenenalarm im Mendener Stadtgebiet am Dienstagmorgen um kurz nach 8 Uhr: Beim Federnwerk Franz-Josef Höppe an der Fröndenberger Straße 58 brennt nach ersten Informationen eine Absauganlage in einer Lagerhalle.

Das Feuer ist derweil unter Kontrolle und konnte auf die Lagerhalle begrenzt werden. Mehrere Angriffstrupps der Feuerwehr sind vor Ort und schaffen unter Einsatz ihrer Atmenschutzmasken brennbares Material aus der Lagerhalle. Gerade kommt die Drehleiter zum Einsatz, um die Löscharbeiten weiter voranzutreiben. es gab eine starke Rauchentwicklung.

Fröndenberger Straße aktuell wegen des Einsatzes gesperrt – Bereich umfahren

Eine Absauganlage einer Lagerhalle brennt am Dienstagmorgen beim Federnwerk Höppe an der Fröndenberger Straße. Foto: Thomas Hagemann / WP

Die erste Alarmierung erfolgte gegen 8.15 Uhr, eine weitere rund zehn Minuten später, da sind in der Lagerhalle nach ersten Informationen auch entzündliche Lacke befinden sollen. Später folgte schließlich der Stadtalarm.

Verletzt wurde durch das Feuer zum aktuellen Zeitpunkt niemand. Die Fröndenberger Straße ist für die Dauer des Einsatzes auf Höhe von Herbrügger gesperrt.

Mendener Traditionsfirma gibt es seit 1922

Die Mendener Firma an der Fröndenberger Straße 58 gibt es bereits seit 1922. Hergestellt werden unter anderem unterschiedliche Federteile, Stanzteile und Laserteile.

