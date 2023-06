So geht’s weiter mit Städtebauprojekt Lebensader Lendringsen

Lendringsen. Die Stadt informiert in Lendringsen über ein prämiertes Vorhaben: die Lebensader Lendringsen. Wie es damit nun weitergehen soll.

Wie geht’s weiter mit dem Städtebauprojekt Lebensader Lendringsen? Die Stadt hatte dazu kürzlich ins Mitgliederforum der Gewoge in Lendringsen eingeladen. Rund 60 Bürgerinnen und Bürger, Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen und Interessenverbänden sowie Anlieger und Eigentümer waren dieser Einladung gefolgt.

Mehrere Kernbestandteile des Projektes

Nach einer Begrüßung durch Baudezernenten Jörg Müller stellten Nikolai Soyka und Ilka Raabe vom Planungsbüro „schöne aussichten landschaftsarchitektur“ in einer Präsentation den Planungsstand vor. Die Planung, die beim Landeswettbewerb „Zukunft Stadtraum“ prämiert wurde, ist inzwischen weiterentwickelt worden. Sie stellt aber weiterhin eine Perspektive für Lendringsen dar: Für die Menschen soll es eine städtebauliche Verbindung zwischen Platz- und Straßenflächen geschaffen werden, dadurch entstehen interessante und barrierefreie Aufenthaltsbereiche für alle Generationen, heißt es in dem Konzept.

Für die Gleichberechtigung der Verkehrsteilnehmer sollen der Fuß- und Radverkehr sowie der ÖPNV gestärkt werden.

Um dem Klimawandel zu begegnen, soll es eine klimagerechte Begrünung geben für mehr Schatten und ein besseres Stadtklima.

Zur besseren Bewältigung von Trockenperioden und Starkregenereignissen, soll Regenwassermanagement betrieben werden, also etwa das Regenwasser gesammelt und damit die neuen Bäume bewässert werden.

Parken als großes Anliegen

In der anschließenden Diskussion wurden von den Anwesenden insbesondere die Themen Parken und Verkehr an der Lendringser Hauptstraßeund im gesamten Stadtteil Lendringsen in den Fokus genommen. Des Weiteren wurde über Spielangebote für Kinder und Jugendliche sowie die notwendige Unterhaltung der Flächen diskutiert. Aufbauend auf diesen Anregungen soll nun noch einmal allen die Gelegenheit gegeben werden, sich zu den Planungen zu äußern.

Wer nicht dabei sein konnte oder wer im Nachgang zu der Veranstaltung noch Anregungen einbringen möchte, kann das noch bis zum 2. Juli 2023 tun. Die Unterlagen, die in der Veranstaltung vorgestellt wurden, können unter www.menden.de/lebensader abgerufen werden. Dort können auch direkt Anregungen über das Beteiligungsformular abgeben werden. Außerdem geht dies per Email an h.schulz@menden.de oder schriftlich an die Stadt Menden, Abteilung Planung und Bauordnung, Neumarkt 5, 58706 Menden.

