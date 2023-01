Nicht in allen Gemeinden des Pastoralverbundes Menden kann das Dreikönigssingen in diesem Jahr in gewohnter Weise stattfinden (Symbolbild).

Sternsinger So läuft das Dreikönigssingen in diesem Jahr in Menden

Menden. Sternsinger werden auch in diesem Jahr nicht in allen Gemeinden Mendens von Haus zu Haus ziehen. So läuft das Dreikönigssingen diesmal ab.

Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ steht der Kinderschutz im Fokus der Aktion Dreikönigssingen 2023. Auch wenn die Aktion Dreikönigssingen in diesem Jahr wieder nicht in der gewohnten Weise stattfinden kann und die kleinen Sternsinger nicht in allen Gemeinden in Menden von Haus zu Haus ziehen können, findet der Segen der Weihnacht seinen Weg aus den Kirchen des Pastoralverbundes Menden in die Häuser der Menschen.

Bereits seit den Weihnachtsfeiertagen liegen in allen Kirchen die Aufkleber mit dem Segenswunsch „Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus“ zum Mitnehmen aus. Ebenfalls besteht dort die Gelegenheit zur Spendenabgabe. So läuft die Aktion Dreikönigssingen in den Gemeinden des Pastoralverbundes Menden ab:

St. Antonius Einsiedler, Halingen

Die Sternsingeraktion findet am Sonntag, 8. Januar, beginnend mit der Ausendungsfeier um 9.30 Uhr, statt. Die kleinen Könige ziehen dann wie gewohnt von Haus zu Haus.

St. Aloysius, Oesbern

Seit Heiligabend steht ein Opferkasten am Eingang der Kirche, unten links neben der Glastür, bereit. Segensaufkleber liegen in der Kirche zur Mitnahme aus.

St. Johannes Baptist, Barge

Am 7. Januar, findet von 10.30 bis 17 Uhr die Sternsingeraktion statt. Die Sternsingerinnen und Sternsinger besuchen dann die Häuser der Gemeinde.

Heilig Kreuz, Menden

Alle, die den Segen der Sternsinger und Sternsingerinnen am 7. Januar empfangen möchten, werden gebeten, sich anzumelden. Die Gemeinde bittet darum, Namen und Adresse angeben und mitteilen, ob die Anmeldung nur für ein Jahr gilt oder auch für die kommenden Jahren die Sternsinger und Sternsingerinnen empfangen werden möchten. Kontakt für die Anmeldungen: heiligkreuz.messdiener@gmail.com oder Tel.: 01573/9326292 (bitte Mailbox nutzen).

Mariä Heimsuchung, Schwitten

Die Sternsinger und Sternsingerinnen ziehen am 7. Januar nach der Aussendungsandacht um 9 Uhr durch die Straßen des Dorfes und bringen den Segen von Haus zu Haus.

St. Josef, Lendringsen

Die Gemeinden St. Josef, Christ-König und Maria Frieden haben sich mit der evangelischen Kirchengemeinde zu einer ökumenischen Aktion, die vom 6. bis 8. Januar läuft, zusammengefunden (Lendringsen Freitag bis Sonntag, Hüingsen und Oberrödinghausen am Samstag).

St. Marien, Platte Heide

Die Sternsingerinnen und Sternsinger der St.-Marien-Gemeinde ziehen in diesem Jahr nicht von Haus zu Haus. Stattdessen ist in der Anbetungskapelle der Kirche (Eingang links) eine Spendebox aufgestellt. Dort können die Segensaufkleber gegen eine Spende mitgenommen werden.

St. Maria Magdalena, Bösperde

Die Sternsingeraktion wird in Bösperde wieder in der traditionellen Form am 7. Januar stattfinden. Wer sicher gehen will, dass die Sternsinger und Sternsingerinnen auf jeden Fall zu ihnen kommen, kann sich gerne in die Liste, die im hinteren Teil der Kirche ausliegt, eintragen. Mädchen und Jungen, die gerne als Sternsingerinnen und Sternsinger dabei sein möchten, sind zum Vorbereitungstreffen am 4. Januar um 10 Uhr in das Pfarrheim Bösperde eingeladen.

St. Paulus, Lahrfeld

Die Sternsingeraktion findet am Samstag, 7. Januar, statt. Alle die wünschen, dass die Sternsinger und Sternsingerinnen den Segen zu ihnen nach Hause bringen, werden gebeten, sich anzumelden; telefonisch: 12150 schriftlich: St. Paulus-Kirche (täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet) oder per e-Mail: pgr-paulus@pv-menden.de Bitte Namen und die Adresse angeben. Spendenboxen und Segensaufkleber befinden sich auch in der St.-Paulus-Kirche.

St. Vincenz, Menden

Segensaufkleber liegen an der Krippe in der St.-Vincenz-Kirche zum Mitnehmen aus. Dort besteht auch die Möglichkeit, eine Spende einzuwerfen. Soweit möglich, werden die Sternsingerinnen und Sternsinger am Sonntag, 8. Januar, von Haus zu Haus ziehen.

St. Walburgis, Menden

Informationen, Spendentüten und Segenaufkleber werden an alle Haushalte auf dem Gemeindegebiet von Mitgliedern der Gemeindegremien verteilt. Spenden können ab sofort im Pfarrhaus, Walburgisstraße 3, eingeworfen werden.

Wie in den vergangenen Jahren unterstützen auch wieder einige Apotheken und Bäckereien der Stadt die Aktion Dreikönigssingen. An diesen „Segensstationen“ besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Segensaufkleber zu erhalten und Spende abzugeben.

Eine Übersicht aller Segensstationen gibt es auf der Homepage des Pastoralverbundes Menden www.pv-menden.de. Es besteht dort auch die Möglichkeit, die Aktion Dreikönigssingen mit eine Online-Spende zu unterstützen.

