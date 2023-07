So lief die Spielzeit 2022/23 im Mendener Amateurtheater

Menden. Das Mendener Amateurtheater spricht von einem märchenhaften Abschluss einer traumhaften Spielzeit. Erwartet hatte das zunächst niemand. Die Pläne

Mit „Der goldene Käfig“, einem selbst geschriebenen Stück aus der Feder von Barbara Schmidt, bildeten die jüngsten Mitglieder des Ensembles den märchenhaften Abschluss einer nicht minder traumhaften Spielzeit 2022/2023 im Mendener Amateurtheater. 22 Akteure im Alter von 9 bis 14 Jahren durften erstmals – aber bestimmt nicht zum letzten Mal – vor ausgewähltem Publikum zeigen, was sie in den vergangenen sechs Monaten unter der Regie von Barbara Schmidt und Cornelia Böhr gelernt haben. So endete bei sommerlichen Temperaturen und vor fast vollem Haus eine Saison, die man so vor einem Jahr nicht erwartet hätte.

Mit Spielzeit mehr als zufrieden

„Als wir im Herbst 2022 mit dem Stück ,Die Niere’ starteten“, resümiert Ralf Kreisel, der zweite Vorsitzende des Mendener Amateurtheaters, „haben wir mit einer durchschnittlichen Zuschauerzahl von knapp 40 bis 50 gerechnet. Bis Ende 2022 war das auch so.“ Ab Januar schien der Knoten geplatzt zu sein und die restlichen Vorstellungen waren ausverkauft. Auch das „Junge M.A.T.“ konnte mit „Hamlet“ die Erwartungen übertreffen und ebenso die Aufführungen des Ensemble 21. Schließlich hat das Stück „Ladies Night“ dem Ganzen dann noch sprichwörtlich die Krone aufgesetzt. Inklusive der Zusatzvorstellung wurde jeweils vor vollem Haus gespielt. „Deshalb gilt unser besonderer Dank sowohl allen Zuschauern, die endlich wieder einen schönen Abend genießen wollten und sich auch von den pandemiebedingten Zugangsbeschränkungen der letzten Jahre nicht haben abschrecken lassen, uns zu besuchen, als auch all den Mitgliedern, die in der Zeit aktiv geblieben sind.“ ist Martin Böhr, erster Vorsitzender, mit der Spielzeit mehr als zufrieden.

Offiziell verabschiedet sich das Theater-Ensemble zwar in die Sommerpause, hinter den Kulissen wird aber weiter fleißig geprobt, organisiert und gewerkelt. Schließlich bereitet man sich auf ein Event vor, das es so in der Mendener Theaterszene noch nicht gegeben hat. Das Mendener Amateurtheater wird in diesem Jahr 65, was unter anderem mit vier Theaterstücken an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter dem Motto „M.A.T. 65.4.3.“ gebührend gefeiert werden soll. Den Anfang macht am Freitag, 22. September, das „Ensemble 21“ in einer Spätvorstellung mit der vielbeachteten, selbst geschriebenen Szenencollage „22/6“. Am Samstag, 23. September, folgt mit der Premiere von „Die 39 Stufen“ die von vielen Zuschauern langersehnte Wiederauflage der aberwitzigen Spionagekomödie von Alfred Hitchcock, für die eine optionale After-Show-Party angeboten wird. Den Sonntag, 24. September, beginnt das Kindertheater mit der zweiten Vorstellung vom eingangs erwähnten Märchen „Der goldene Käfig“. Mit „Hamlet“ beendet das Junge M.A.T. den Jubiläums-Marathon.

Zwischen den einzelnen Aufführungen können die Besucher einen Blick hinter die Kulissen werfen und an Führungen und Workshops rund um das Thema Theater teilnehmen. Sowohl der Beginn des Kartenverkaufs als auch der der Anmeldungen für die einzelnen Workshops wird rechtzeitig bekanntgegeben.

M.A.T. macht bei Kulturpass mit

Apropos Kartenverkauf: Am 15. Juni ist der Kulturpass gestartet. Alle jungen Menschen, die in diesem Jahr ihren 18. Geburtstag feiern, können mit einem Budget von 200 Euro Kulturveranstaltungen besuchen. Die App steht ab sofort zum Download bereit. Die positive Nachricht für alle 18-Jährigen und die, die es dieses Jahr noch werden: das Mendener Amateurtheater beteiligt sich am Kulturpass.

„Uns ist wichtig, dass Jugendliche nicht nur bei uns aktiv sind, sondern auch als Zuschauer einen Zugang zum Theater bekommen können. Der Kulturpass ist ein hervorragendes Mittel, ihnen das ohne finanzielle Einschränkungen zu ermöglichen“, erläutert Ralf Kreisel das Engagement des Theatervorstands für das Projekt. „Und wenn dadurch der ein oder andere Jugendliche Lust auf mehr bekommen hat und selbst mal auf den ,Brettern, die die Welt bedeuten’ stehen möchte, hat es sich doch für alle Beteiligten gelohnt.“ Die Gelegenheiten wären angesichts des vielfältigen Programms gegeben.

