Büchereileiterin Veronika Czerwinski zeigt auf die Ampel, mit der der Einlass in der Bücherei in Menden geregelt wird. Auch weitere städtische Einrichtungen öffnen wieder.

Inzidenz unter 100 So öffnen ab sofort die städtischen Einrichtungen in Menden

Menden. Die Bundesnotbremse ist seit Pfingstsonntag auch im MK außer Kraft, in Menden öffnen die städtischen Einrichtungen. Das sind die Bedingungen.

Die Bundesnotbremse ist im Märkischen Kreis seit Pfingstsonntag, 23. Mai, außer Kraft, es gelten seitdem auch für Menden die Regelungen der Coronaschutzverordnung des Landes. Viele städtische Einrichtungen können daher nach Pfingsten wieder öffnen, auf Grundlage der Hygiene- und Abstandsregeln der Coronaschutzverordnung.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich sehr, die Angebote wieder für die Bürgerinnen und Bürger anbieten zu können, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. „Nach wie vor hoffen wir, dass die Zahlen im Kreis auch in den kommenden Tagen unter 100 bleiben und wir so weitere Schritte in Richtung Normalität gehen können. Besonders wichtig bleibt aber der Schutz der Bürgerinnen und Bürger und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen. Daher bitte ich alle auch jetzt, mit Blick auf mehr Freiheiten, um Rücksicht und Solidarität. Lassen Sie sich lieber einmal mehr testen und schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen“, sagt Bürgermeister Dr. Roland Schröder.

Dorte-Hilleke-Bücherei

Geöffnet ab Dienstag, 25. Mai. Öffnungszeiten: dienstags und freitags von 10 bis 12.30 und 14 bis 17 Uhr, mittwochs und donnerstags von 14 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr; Einlass per Ampelregelung; jeder Besucher erhält einen Einkaufskorb; maximal dürfen sich 24 Besucher zeitgleich in der Bücherei aufhalten; Kontaktdaten werden per Luca-App oder Kontaktformular erfasst; Kinderbücherei aktuell geschlossen, ein Teil des Kinderbuch-Bestandes ist vorübergehend im 2. OG zu finden.

Stadtarchiv Menden

Öffnung ab Mittwoch, 26. Mai. Öffnungszeiten: montags bis mittwochs von 8.30 bis 16 Uhr, donnerstags von 8.30 bis 17.30 Uhr; freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr; Recherche mit Archivalien und Ahnenforschung im Lesesaal; Zugang über die Seiteneingangstür am Westwall 23, bitte klingeln; maximal zwei Personen können sich zeitgleich im Lesesaal aufhalten; Kontaktdaten werden erfasst, Nutzung der Luca-App wird aktuell vorbereitet.

Das Industriemuseum Gut Rödinghausen kann nach Anmeldung besucht werden. Foto: Thomas Nitsche / WP

Industriemuseum

Geöffnet ab Mittwoch, 26. Mai. Öffnungszeiten: mittwochs, donnerstags von 9 bis 17 Uhr, samstags, sonntags von 10 bis 18 Uhr, feiertags geschlossen; Rundgang mit Broschüren und Audio-Guide; Zugang nur nach vorheriger Anmeldung per 02373 903-8770 oder Mail an museum@menden.de; maximal dürfen sich 20 Personen im Gebäude aufhalten; Check In über die Luca-App ist künftig möglich oder per Kontaktformular

Stadtmuseum

Geöffnet ab Mittwoch, 26. Mai. Öffnungszeiten: mittwochs, samstags von von 9 bis 12 Uhr, donnerstags von 9 bis 12 und 15 bis 17 Uhr, feiertags geschlossen; Rundgang mit Broschüren und Audio-Guide; Zugang nur nach vorheriger Anmeldung per 02373 903-8770 oder Mail an museum@menden.de, maximal dürfen sich 20 Personen im Gebäude aufhalten; Check In über die Luca-App ist künftig möglich oder per Kontaktformular.

Städtische Musikschule

Für Kinder und Jugendliche ist Einzelunterricht möglich, Kleingruppen folgen voraussichtlich ab Mitte der kommenden Woche; Dann folgen die Erwachsenen, für die bereits jetzt der Wechsel vom Onlineunterricht in die Präsenz vorbereitet wird.

Test 48 Stunden gültig Grundsätzlich gilt für alle Einrichtungen der Stadt, dass Besucher einen negativen Corona-Test aus einer der zugelassenen Teststellen vorweisen müssen. Dieser Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Eine Übersicht der Testzentren in Menden unter www.menden.de/corona-test Infos sind unter www.menden.de/oeffnungen zu finden. Allgemeine Informationen zur Pandemie gibt es unter www.menden.de/corona-inf

Jugendbildungsstätte „Kluse“

Geöffnet ab Mittwoch, 26. Mai. Öffnungszeiten: dienstags von 14 bis 17 Uhr, mittwochs von 14 bis 17 Uhr; Spiel- und Lernangebot für Grundschüler im Rahmen von 5er Gruppen; die Kontaktnach­verfolgung erfolgt über Teilnehmerlisten.

Stadtteiltreff Lendringsen

Geöffnet ab Mittwoch, 26. Mai. Öffnungszeiten: montags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr; Projektarbeit im Rahmen von 5er Gruppen; Kontaktnachverfolgung erfolgt über Teilnehmerlisten.

Treff Bösperde

Geöffnet ab Mittwoch, 26. Mai. Öffnungszeiten: dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr; Projektarbeit im Rahmen von 5er Gruppen; Kontaktnachverfolgung erfolgt über Teilnehmerlisten.

Treffpunkt Platte Heide

Geöffnet ab Mittwoch, 26. Mai. Öffnungszeiten: dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr; Projektarbeit im Rahmen von 5er Gruppen; Kontaktnachverfolgung erfolgt über Teilnehmerlisten

Das Zentrum

Geöffnet ab Mittwoch, 26. Mai. Öffnungszeiten: montags und mittwochs von 15 bis 18 Uhr; Projektarbeit im Rahmen von 5er Gruppen; Kontaktnachverfolgung erfolgt über Teilnehmerlisten.

Auch das Zentrum am Kirchplatz in Menden öffnet wieder unter Corona-Bedingungen. Foto: Martina Dinslage / Westfalenpost

Städtischer Seniorentreff

Stadt reicht Informationen nach.

Hallenbad

Das städtische Hallenbad am Hünenköpfchen muss auf Grundlage der geltenden Coronaschutzverordnung geschlossen bleiben.

Freizeitsport

Ab Sonntag, 23. Mai, ist Freizeitsport mit Einschränkungen möglich. Auf der Seite des Landessportbundes NRW ist eine Übersicht mit den verschiedenen Regeln für den Freizeitsport zu finden: https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/nrw-beschliesst-weitreichende-lockerungen-fuer-den-sport.

