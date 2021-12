Der Mindestabstand zur Grundimmunisierung beträgt jetzt mindestens vier Monate. So ist es in einem neuen Erlass geregelt.

Corona So verfährt der MK jetzt bei Kinder- und Booster-Impfungen

Märkischer Kreis. Coronaschutz: Kreis bietet Impftermine für Kinder. Welches Vorgehen nach Verwirrung um den zeitlichen Abstand zur Booster-Impfung jetzt gilt.

In der Impfstelle des Märkischen Kreises im Klinikum Lüdenscheid können ab sofort auch Termine für die Corona-Schutzimpfung von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahre gebucht werden unter impfen-mk.de/anmeldung. Die vom Märkischen Kreis für Freitag, 17. Dezember, angebotene Impfaktion ist bereits ausgebucht. Weitere Termine für Schutzimpfungen von Kindern sollen folgen, kündigt der Kreis an. Darüber hinaus gibt es im Klinikum Lüdenscheid („Haus 7“) noch eine Vielzahl an freien Impfterminen für die Altersklasse 16 bis 29 Jahre sowie für Schwangere. +++ Kehrtwende: Vier Monate Mindestabstand für Booster-Impfungen +++

Corona: Booster-Impfungen frühestens vier Monate nach Grundimmunisierung

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) hat in einem weiteren Erlass die Zeiträume für Booster-Impfungen geregelt. Darin heißt es, dass „im Rahmen der Impfangebote der Kreise und kreisfreien Städte Auffrischungsimpfungen für Personen angeboten werden, bei denen die Grundimmunisierung fünf Monate zurückliegt“. Personen, bei denen die Grundimmunisierung weniger als fünf Monate zurückliegt, seien jedoch nicht zurückzuweisen und ebenfalls zu impfen – sofern ein Mindestabstand von vier Monaten erreicht ist.

Das Land NRW verweist in seinem Erlass außerdem darauf hin, dass eine Auffrischungsimpfung bei schwer immundefizienten Personen mit einer erwartbar stark verminderten Impfantwort nach vier Wochen verabreicht werden kann. Eine solche Impfung müsse allerdings mit dem Impfarzt vor Ort besprochen werden. +++ Lendringser stehen Schlange am MK-Impfbus bei der Gewoge +++

Die Regelungen werden ab Donnerstag, 16. Dezember, auch in den Impfbussen und Impfstellen des Märkischen Kreises umgesetzt. +++ Nachfrage: Impfstelle auf Mendener Wilhelmshöhe verlängert +++

Im Märkischen Kreis sind laut Mitteilung des Kreises inzwischen 288.814 Menschen vollständig geimpft (ca. 71 Prozent). Mehr als 100.000 Auffrischungsimpfungen sind bereits erfolgt – genau 104.099.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden