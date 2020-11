Sonsbeck: Gute Noten für Lüftungsgeräte in Schulen

Die Corona-Pandemie überlagerte auch die erste Sitzung des neu formierten Ausschusses für Schule, Jugend, Sport und Kultur der Gemeinde Sonsbeck. Als beratende Mitglieder geladen waren neben den Schulleitern der Grund-, Real- und Gesamtschule auch die Pfarrer Günter Hoebertz und Frank Bublitz, der krankheitsbedingt durch Presbyterin Regina Schade vertreten wurde. Alle Vertreter wiesen auf Schwierigkeiten im Zuge der Pandemie hin, sehen sich dank digitaler Aufrüstung aber gut gewappnet.

„Corona beschäftigt uns jeden Tag. Wir müssen manchmal schnell und manchmal unverständlich handeln, je nachdem, welche Veränderungen wir zu erwarten haben“, erklärte Martin Nenno. Dennoch sieht der Leiter der Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule seine Lernstätte mit 16 Lehrkräften nicht nur personell gut ausgestattet. Verfügten bislang 79 Prozent der Schüler über die technische Ausstattung für den Digitalunterricht, könne mit den inzwischen eingetroffenen 45 iPads eine Komplettversorgung sichergestellt werden. Die Priorität liege aber auf dem Präsenzunterricht. „Wir werden die Lerninhalte nach den Bedürfnissen der Schüler und Eltern ausrichten und sowohl digital als auch in Papierform anbieten“, verdeutlichte Nenno.

Präsenzunterricht hat Priorität

Auch Frank Pieper, Leiter der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, und Realschulleiterin Sonja Laarmanns, bestätigten, dass der digitale Unterricht eine immer größere Rolle spiele. „Wenn die Schule morgen schließt, können wir die Kinder problemlos digital weiter unterrichten“, so Laarmanns. „Die Kunst dabei ist es, jeden mitzunehmen und niemanden zurückzulassen“, ergänzte Pieper.

Er bedauere aber, dass Eltern von Viertklässlern kaum noch Möglichkeiten blieben, sich ausreichend über die Angebote weiterführender Schulen zu informieren. Die Gesamtschule habe deshalb einen Film – „eine digitale Erkundungstour“ – erstellt. Die Resonanz an der im Sommer gegründeten Realschule in Sonsbeck sei laut Laarmanns so gut, dass im kommenden Jahr mit zwei fünften Klassen zu rechnen sei.

Man habe sich von Experten beraten lassen

Ein Problem an den Schulen stelle die ausreichende Lüftung in den Klassenräumen dar. Mit Anschaffung von 40 Lüftern sei das Problem gelindert worden, sagte Nenno. „Bislang mussten die Schüler immer wieder ihre Jacken an- und ausziehen, jetzt kann die Lüftung auf die Pausenzeiten beschränkt werden.“ Doch der günstige Preis von 200 Euro pro Gerät rief im Ausschuss Skepsis hervor. „Andere Schulen bezahlen 3600 Euro für ein Gerät. Es ist schön, dass das so schnell umgesetzt wurde, aber wir hätten gerne ein Datenblatt, aus dem die Leistungsfähigkeit der Geräte hervorgeht“, forderte Christa Weidinger (SPD). Bürgermeister Heiko Schmidt wiegelte ab. Man habe sich von Experten beraten lassen, zudem seien diese Geräte lediglich ein Zusatz und keinesfalls vorgeschrieben.

Von Herausforderungen hatten auch die Kirchengemeinden zu berichten: „Wir befinden uns in einer prekären Situation. Wir haben keinen Pfarrer und gleichzeitig steht eine Komplettsanierung des Gemeindehauses an“, sagte Regina Schade, Presbyterin der Evangelischen Kirchengemeinde. Immerhin sei es gelungen, ein Zelt im Pfarrgarten aufzubauen, in dem die offene Jugendarbeit bis Mitte Januar gewährleistet sei. Pfarrer Günter Hoebertz sprach von „starken Einschränkungen“, die bis auf systemrelevante Dinge alle Bereiche der Gemeinde betreffen.